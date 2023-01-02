باشاغا: لمسات أخيرة لوضع آلية لدعم المواطنين استعدادًا لشهر رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

طالب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، وزير الاقتصاد والتجارة فتحي باشاغا من المراقبات إقفال ميزانيتهم السنوية للعام 2022، مشيرًا إلى وضع اللمسات الأخيرة لآلية لدعم المواطنين للاستعداد لشهر رمضان.

وقال باشاغا في اجتماعه مع مراقبي الاقتصاد والتجارة بمقر رئاسة الوزراء بمدينة سرت، اليوم الإثنين، إنه يدعم لمراقبات الاقتصاد لتسيير أعمالها بالشكل المطلوب.

أول اجتماع لباشاغا مع مراقبات الاقتصاد

والاجتماع هو الأول مع مراقبات الاقتصاد والتجارة لحكومة باشاغا. وخلاله، تطرق المجتمعون إلى عدد من الملفات الخاصة بسير عمل المراقبات على مستوى ليبيا وأهمها وضع الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الاستئناف في بنغازي وطرابلس والبيضاء.

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وأضاف باشاغا أن الحكومة وضعت تلك الملفات موضع التنفيذ بإعادة تبعية مراقبات الاقتصاد إلى ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة.

جانب من اجتماع باشاغا مع مراقبات الاقتصاد والتجارة في سرت، 2 يناير 2023 (حكومة باشاغا)

جانب من اجتماع باشاغا مع مراقبات الاقتصاد والتجارة في سرت، 2 يناير 2023 (حكومة باشاغا)

جانب من اجتماع باشاغا مع مراقبات الاقتصاد والتجارة في سرت، 2 يناير 2023 (حكومة باشاغا)

جانب من اجتماع باشاغا مع مراقبات الاقتصاد والتجارة في سرت، 2 يناير 2023 (حكومة باشاغا)