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شكشك ونصية يجتمعان مع أمين المنظمة العربية للرقابة المالية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 يناير 2023, 05:30 مساء
شكشك ونصية يجتمعان مع أمين المنظمة العربية للرقابة المالية
جانب من اجتماع شكشك ونصية مع الأمين العام للمنظمة العربية للرقابة المالية. (مجلس النواب)
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اجتمع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك وعضو مجلس النواب عبدالسلام نصية مع الأمين العام للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة نجيب القطاري لمناقشة تطوير مؤسسات الرقابة في ليبيا.

وذكر بيان لمجلس النواب اليوم الإثنين أن الاجتماع الذي عقد قبل يومين شارك فيه المشرف العام للمنظمة فيصل ماني والسفير التونسي لدى ليبيا أسعد العجيلي.

تطوير مؤسسات الرقابة على المال العام محل نقاش
تناول اللقاء سُبل تطوير مؤسسات الرقابة على المال العام، وأوجه التعاون بين المحاسبة وديوان المحاسبة وفقا لمذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بينهما مؤخراً.

- القطراني: موافقة ديوان المحاسبة شرط أساسي لتعاقدات مشروعات التنمية
- توقيع مذكرة تفاهم بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة المحاسبات التونسية
- آفاق ميزانية 2023 في مناقشات الكبير وشكشك

التطرق إلى تطوير ديوان المحاسبة
واستعرض القطاري خلال اللقاء منظومة مؤسسات الرقابة في تونس بصفته رئيس محكمة المحاسبات، وكذلك برامج التطوير لديوان المحاسبة الليبي.

من جانبه، أشار نصية إلى استعداد مجلس النواب لإصدار التشريعات اللازمة لفاعلية نتائج مخرجات المنظومة الرقابية.

جانب من اجتماع شكشك ونصية مع الأمين العام للمنظمة العربية للرقابة المالية. (مجلس النواب)
جانب من اجتماع شكشك ونصية مع الأمين العام للمنظمة العربية للرقابة المالية. (مجلس النواب)
جانب من اجتماع شكشك ونصية مع الأمين العام للمنظمة العربية للرقابة المالية. (مجلس النواب)
جانب من اجتماع شكشك ونصية مع الأمين العام للمنظمة العربية للرقابة المالية. (مجلس النواب)
جانب من اجتماع شكشك ونصية مع الأمين العام للمنظمة العربية للرقابة المالية. (مجلس النواب)
جانب من اجتماع شكشك ونصية مع الأمين العام للمنظمة العربية للرقابة المالية. (مجلس النواب)
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