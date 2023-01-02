شكشك ونصية يجتمعان مع أمين المنظمة العربية للرقابة المالية

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك وعضو مجلس النواب عبدالسلام نصية مع الأمين العام للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة نجيب القطاري لمناقشة تطوير مؤسسات الرقابة في ليبيا.

وذكر بيان لمجلس النواب اليوم الإثنين أن الاجتماع الذي عقد قبل يومين شارك فيه المشرف العام للمنظمة فيصل ماني والسفير التونسي لدى ليبيا أسعد العجيلي.

تطوير مؤسسات الرقابة على المال العام محل نقاش

تناول اللقاء سُبل تطوير مؤسسات الرقابة على المال العام، وأوجه التعاون بين المحاسبة وديوان المحاسبة وفقا لمذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بينهما مؤخراً.

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التطرق إلى تطوير ديوان المحاسبة

واستعرض القطاري خلال اللقاء منظومة مؤسسات الرقابة في تونس بصفته رئيس محكمة المحاسبات، وكذلك برامج التطوير لديوان المحاسبة الليبي.

من جانبه، أشار نصية إلى استعداد مجلس النواب لإصدار التشريعات اللازمة لفاعلية نتائج مخرجات المنظومة الرقابية.

جانب من اجتماع شكشك ونصية مع الأمين العام للمنظمة العربية للرقابة المالية. (مجلس النواب)

جانب من اجتماع شكشك ونصية مع الأمين العام للمنظمة العربية للرقابة المالية. (مجلس النواب)

جانب من اجتماع شكشك ونصية مع الأمين العام للمنظمة العربية للرقابة المالية. (مجلس النواب)