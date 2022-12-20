آفاق ميزانية 2023 في مناقشات الكبير وشكشك

القاهرة - بوابة الوسط

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، اليوم الثلاثاء، مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، الإنفاق العام لسنة 2022، وآفاق ميزانية 2023.

وقال مصرف ليبيا المركزي في بيان مقتضب، إن اجتماع الكبير وشكشك تناول «عديد المواضيع منها الإنفاق العام لسنة 2022، وآفاق ميزانية 2023».

- الدبيبة والكبير وشكشك يبحثون 3 ملفات مالية

- الدبيبة يبحث مع الكبير وشكشك دعم الإفصاح والشفافية للمصروفات الحكومية

وفي يوليو، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مع الكبير وشكشك ثلاثة ملفات مالية تتعلق بتقارير الإفصاح والشفافية وتأثير إقفال النفط على عمل محطات الكهرباء، وملف العلاج بالداخل والخارج.

وأفاد بيان نشرته حكومة الوحدة الوطنية لموقتة، على «فيسبوك» آنذاك، بأن الاجتماع خُصِّص لمناقشة تقارير الإفصاح والشفافية الصادرة عن المصرف المركزي ووزارة المالية، حيث جرى الاتفاق على ضرورة زيادة التفصيل في البيانات، خاصة في المحال لمراقبات الخدمات المالية بالمناطق.