  • Alwasat News
Atwasat

القطراني: موافقة ديوان المحاسبة شرط أساسي لتعاقدات مشروعات التنمية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 ديسمبر 2022, 01:57 صباحا
القطراني: موافقة ديوان المحاسبة شرط أساسي لتعاقدات مشروعات التنمية
نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين القطراني خلال اجتماع عقد الأربعاء 28 ديسمبر 2022 (منصة حكومتنا على فيسبوك)
alwasat radio

قال نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين القطراني، إن موافقة ديوان المحاسبة شرط أساسي لاستكمال الإجراءات التعاقدية بشأن مشروعات التنمية، مشيرًا إلى ضرورة اتباع أعلى معدلات الإفصاح والشفافية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد، مساء الأربعاء، بديوان مجلس الوزراء، لمتابعة سير العمل بمشروعات التنمية الجارية، ومناقشة الإجراءات التعاقدية للمشروعات الأساسية ومشروعات الكهرباء، بحسب بيان نشرته منصة حكومتنا التابعة للحكومة على «فيسبوك».

حضر الاجتماع وزراء المواصلات والحكم المحلي والتخطيط، ورئيس لجنة إدارة الشركة العامة للكهرباء، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورؤساء الأجهزة التنفيذية التابعة للوزارات، ومدير إدارة العقود بديوان المحاسبة، ومدير إدارة الرقابة على القطاع السيادي، وعدد من مديري الإدارات الفنية.

- المنفي يؤكد زيادة الإفصاح والشفافية في متابعة المصروفات الحكومية وضمان استخدامها

القطراني: الاهتمام بمشروعات الكهرباء والتوزيع الجغرافي للمشروعات
وأكد القطراني، خلال الاجتماع، ضمان التوزيع الجغرافي للمشاريع على كامل التراب الليبي بشرط الجاهزية واستكمال الإجراءات التعاقدية وكذلك آلية اختيار أدوات التنفيذ والتأكيد على موافقة ديوان المحاسبة، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بمشروعات الكهرباء وتوفير المخصصات المالية للعمرات الجاري تنفيذها حاليًا.

وشدد على «الدور الأساسي لديوان المحاسبة في المصادقة على العقود، ومتابعة التنفيذ من خلال المصادقة على المستخلصات الجارية والختامية لضمان حسن الإجراءات».

نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين القطراني خلال اجتماع عقد الأربعاء 28 ديسمبر 2022 (منصة حكومتنا على فيسبوك)
نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين القطراني خلال اجتماع عقد الأربعاء 28 ديسمبر 2022 (منصة حكومتنا على فيسبوك)
جانب من اجتماع عقد الأربعاء لوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، 28 ديسمبر 2022 (منصة حكومتنا على فيسبوك)
جانب من اجتماع عقد الأربعاء لوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، 28 ديسمبر 2022 (منصة حكومتنا على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيليان مبابي: خسارة المونديال لن تؤثر على مسيرتي مع باريس

كيليان مبابي: خسارة المونديال لن تؤثر على مسيرتي مع باريس
أوكرانيا: إسقاط 54 من بين 69 صاروخا روسيا استهدفتنا

أوكرانيا: إسقاط 54 من بين 69 صاروخا روسيا استهدفتنا
المنتخب الوطني يصل تونس استعدادًا لـ«شان»

المنتخب الوطني يصل تونس استعدادًا لـ«شان»
انتخاب ساسي أبوعون رئيسا لمجلس إدارة الأهلي طرابلس

انتخاب ساسي أبوعون رئيسا لمجلس إدارة الأهلي طرابلس
ليبيا تفوز على الأردن وتلاقي مصر بنصف نهائي البطولة العربية للجامعات

ليبيا تفوز على الأردن وتلاقي مصر بنصف نهائي البطولة العربية للجامعات
هل يترشح بايدن لولاية رئاسية ثانية؟

هل يترشح بايدن لولاية رئاسية ثانية؟
شاهد في «هذا المساء»: لقاء مرتقب بين عقيلة والمشري.. والمنفي يعرض الوساطة من القاهرة

شاهد في «هذا المساء»: لقاء مرتقب بين عقيلة والمشري.. والمنفي يعرض الوساطة من ...
في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)

في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)
طالبة أفغانية تتحدى قرار طالبان حرمان الفتيات من التعليم الجامعي

طالبة أفغانية تتحدى قرار طالبان حرمان الفتيات من التعليم الجامعي
«فرسان المتوسط» إلى تونس استعدادا لـ«شان 2023»

«فرسان المتوسط» إلى تونس استعدادا لـ«شان 2023»
«غلوبال بترول»: ليبيا صاحبة الوقود الأرخص في العالم بعد فنزويلا لكن شعبها يعاني في الحصول عليه

«غلوبال بترول»: ليبيا صاحبة الوقود الأرخص في العالم بعد فنزويلا لكن شعبها يعاني ...
طريقة مبتكرة لدمج التلامذة المهاجرين في مدرسة مجرية

طريقة مبتكرة لدمج التلامذة المهاجرين في مدرسة مجرية
دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد القطارات

دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد القطارات
ماذا ينتظر هذه الشخصيات العالمية في العام 2023؟

ماذا ينتظر هذه الشخصيات العالمية في العام 2023؟
%50 زيادة منذ 2020.. الغلاء يلاحق الليبيين رغم تراجع أسعار الغذاء عالميا

%50 زيادة منذ 2020.. الغلاء يلاحق الليبيين رغم تراجع أسعار الغذاء عالميا
ما عاد ساعي بريد يطرق الباب

ما عاد ساعي بريد يطرق الباب
الدوري الممتاز الليبي يغلق حساب مرحلة الذهاب بـ160 هدفا.. «بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة

الدوري الممتاز الليبي يغلق حساب مرحلة الذهاب بـ160 هدفا.. «بوابة الوسط» تستعرض ...
القاعدة الدستورية والانتخابات.. «فرصة أخيرة» أم «آلية بديلة»؟

القاعدة الدستورية والانتخابات.. «فرصة أخيرة» أم «آلية بديلة»؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
خلال اجتماع برئاسة اللافي.. اتفاق على 4 إجراءات لبسط الأمن والاستقرار بالزاوية
خلال اجتماع برئاسة اللافي.. اتفاق على 4 إجراءات لبسط الأمن ...
جدل حقوقي في تونس بعد قرار حكومي بطرد طالبي اللجوء المرفوضين الفارين من ليبيا
جدل حقوقي في تونس بعد قرار حكومي بطرد طالبي اللجوء المرفوضين ...
4 منظمات و3 أحزاب تدين احتجاز المقصبي والمعداني وتطالب بإطلاقهما
4 منظمات و3 أحزاب تدين احتجاز المقصبي والمعداني وتطالب بإطلاقهما
بوتين يعين أيدار أغانين سفيرا فوق العادة مفوضا لروسيا الاتحادية لدى ليبيا
بوتين يعين أيدار أغانين سفيرا فوق العادة مفوضا لروسيا الاتحادية ...
في العدد 371: حصاد 2022.. وخيارات ليبيا في 2023
في العدد 371: حصاد 2022.. وخيارات ليبيا في 2023
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته ......
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا...
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية...
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب...
حفتر يمنح عامر الجقم رتبة فريق
حفتر يمنح عامر الجقم رتبة فريق...
المزيد
ميلوني تتحدث عن حوار مع بايدن بشأن ليبيا وجهود لتسريع موعد الانتخابات
ميلوني تتحدث عن حوار مع بايدن بشأن ليبيا وجهود لتسريع موعد ......
«حكومة باشاغا» تعيد افتتاح مستشفى مسة القروي في البيضاء بعد صيانته
«حكومة باشاغا» تعيد افتتاح مستشفى مسة القروي في البيضاء بعد ......
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي لمدة أسبوعين
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي ......
في العدد 371: حصاد 2022.. وخيارات ليبيا في 2023
في العدد 371: حصاد 2022.. وخيارات ليبيا في 2023...
بوتين يعين أيدار أغانين سفيرا فوق العادة مفوضا لروسيا الاتحادية لدى ليبيا
بوتين يعين أيدار أغانين سفيرا فوق العادة مفوضا لروسيا ......
المزيد