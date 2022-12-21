توقيع مذكرة تفاهم بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة المحاسبات التونسية

القاهرة - بوابة الوسط

وقع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الأربعاء، مع رئيس محكمة المحاسبات التونسية نجيب القطاري، مذكرة تفاهم بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، والقائم بأعمال السفارة الليبية بالوكالة، وقنصل ليبيا في تونس.

وتضمنت المذكرة إمكانية الاستفادة من اختصاصات الجهازين، وتبادل الخبرات والمشاركة في المشروعات البحثية والأنشطة المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان نشرته صفحة ديوان المحاسبة على «فيسبوك».

- شكشك يشارك في اجتماع المنظمة العربية للأجهرة الرقابية

وتشمل الاتفاقية تقديم الاستشارات، وإقامة الندوات، وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات، حول الموضوعات المهنية المعاصرة في الرقابة المالية ورقابة الالتزان ورقابة الأداء.

وتحوي الاتفاقية توظيف الخبرات المتبادلة في مجال التدريب وتبادل المعلومات، وإعداد أدلة العمل ودعم العمل الرقابي بمختلف مجالاته.

وثمن رئيس ديوان المحاسبة دور محكمة المحاسبات التونسية، ومساهمتها في العديد من المجالات ذات العلاقة بالعمل الرقابي، من خلال عضويتها بالمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة.

جانب من لقاء ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة المحاسبات التونسية، الأربعاء 21 ديسمبر 2022 (ديوان المحاسبة)

جانب من لقاء ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة المحاسبات التونسية، الأربعاء 21 ديسمبر 2022 (ديوان المحاسبة)

جانب من لقاء ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة المحاسبات التونسية، الأربعاء 21 ديسمبر 2022 (ديوان المحاسبة)