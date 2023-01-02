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بالصور: آخر الاستعدادات لحفل تخرج دفعة جديدة من كلية ضباط الشرطة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 يناير 2023, 10:23 صباحا
بالصور: آخر الاستعدادات لحفل تخرج دفعة جديدة من كلية ضباط الشرطة
أعمال طلاء ساحة كلية ضباط الشرطة. (مديرية أمن طرابلس)
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تواصل كلية ضباط الشرطة استعداداتها لتخريج الدفعة 36 من طلابها خلال احتفال يقام ببلدية العزيزية غدا الثلاثاء.

ونشرت مديرية أمن طرابلس صورا لأعمال طلاء ساحة كلية ضباط الشرطة، التي ينفذها قسم شؤون الفنية التابع لمكتب شؤون المرور.

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برنامج حفل تخريج دفعة ضباط الشرطة
وعُقد ظهر السبت اجتماع بديوان وزارة الداخلية ضم عددا من المكونات المعنية للوقوف على آخر المستجدات للبرنامج العام لحفل تخريج الدفعة 36 من طلبة كلية ضباط الشرطة، وجرى توزيع المهام والمسؤوليات على الفرق المعنية بالاحتفال للبدء في التجهيزات والاستعدادات لإقامته في المكان والزمان المحددين.

وفي يونيو العام 2021، أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الوطنية استقبال طلبة هذه الدفعة كلية ضباط الشرطة.

أعمال طلاء ساحة كلية ضباط الشرطة. (مديرية أمن طرابلس)
أعمال طلاء ساحة كلية ضباط الشرطة. (مديرية أمن طرابلس)
أعمال طلاء ساحة كلية ضباط الشرطة. (مديرية أمن طرابلس)
أعمال طلاء ساحة كلية ضباط الشرطة. (مديرية أمن طرابلس)
أعمال طلاء ساحة كلية ضباط الشرطة. (مديرية أمن طرابلس)
أعمال طلاء ساحة كلية ضباط الشرطة. (مديرية أمن طرابلس)
أعمال طلاء ساحة كلية ضباط الشرطة. (مديرية أمن طرابلس)
أعمال طلاء ساحة كلية ضباط الشرطة. (مديرية أمن طرابلس)
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