الحويج يتعهد بتسهيل إجراءات التصدير أمام المصانع المحلية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، الخميس، أن وزارة الاقتصاد تعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن واتحاد الصناعة على دعم الشركات والمصانع بالقطاع الخاص المحلي، وتقديم التسهيلات اللازمة بعمليات التصدير بالتعاون مع المصلحة العامة للجمارك، وإيجاد أسواق خارجية للمنتج المحلي عبر مركز تنمية الصادرات.

جاء ذلك خلال لقاء بديوان الوزارة، جمع الحويج، والمدير التنفيذي باتحاد الصناعة الليبي علي نصير، وذلك بحضور وكيل الوزارة لشؤون المناطق الحرة نوري قطاطي، ومستشار الإدارة الفنية بمصلحة الجمارك نجلاء التركي، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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