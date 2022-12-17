مشاركة ليبية في معرض «بوابة التصدير إلى أفريقيا» بإسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط

شارك الملحق التجاري بالقنصلية العامة الليبية في إسطنبول عمر درهوب في افتتاح معرض «بوابة التصدير إلى أفريقيا»، اليوم السبت.

أقيم المعرض في أرض المعارض بمدينة إسطنبول التركية. وخلاله، قال درهوب إن «المعرض يعكس حجم التبادل التجاري بين الدول المشاركة وتركيا، خاصةً أن ليبيا بموقعها الجغرافي تعد بوابة التصدير إلى أفريقيا».

تعاون بين رجال الأعمال الليبيين والأتراك

وأشار درهوب إلى دور المعرض في الربط بين رجال الأعمال والمستثمرين بالقطاع الخاص بالبلدين، منوهًا بأن المعرض يشمل العديد من المنتجات المتنوعة.

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حضر حفل افتتاح المعرض وكيل وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مصطفى السمو والقنصل الليبي في إسطنبول صلاح الدين الكاسح، والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبية علي نصير، وعدد من رجال الأعمال.

70 شركة ليبية مشاركة في المعرض

كما تشارك في المعرض أكثر من 70 شركة من مختلف الدول من بينها 13 شركة ليبية وتستمر فعالياته خلال الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر.

وفي أوائل أكتوبر الماضي، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تشجع التبادل التجاري بالعملات المحلية بين تركيا وليبيا، وتوقع زيادة حجم التبادل بين البلدين إلى أربعة مليارات دولار.

ليبيون مشاركون في معرض «بوابة التصدير إلى أفريقيا» باسطنبول، 17 ديسمبر 2022 (وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة)

ليبيون مشاركون في معرض «بوابة التصدير إلى أفريقيا» باسطنبول، 17 ديسمبر 2022 (وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة)

ليبيون مشاركون في معرض «بوابة التصدير إلى أفريقيا» باسطنبول، 17 ديسمبر 2022 (وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة)

ليبيون مشاركون في معرض «بوابة التصدير إلى أفريقيا» باسطنبول، 17 ديسمبر 2022 (وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة)