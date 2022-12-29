  • Alwasat News
Atwasat

خلال اجتماع برئاسة اللافي.. اتفاق على 4 إجراءات لبسط الأمن والاستقرار بالزاوية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 ديسمبر 2022, 06:17 مساء
خلال اجتماع برئاسة اللافي.. اتفاق على 4 إجراءات لبسط الأمن والاستقرار بالزاوية
اجتماع اللافي مع القيادات العسكرية والأمنية بمقر مديرية أمن الزاوية، الخميس 29 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
alwasat radio

اتفق عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي مع مسؤولين أمنيين وعسكريين في الزاوية والمنطقة الغربية على تنفيذ 4 إجراءات لبسط الأمن وتحقيق الاستقرار بمدينة الزاوية والمنطقة الغربية، وذلك خلال اجتماع موسع عقد صباح اليوم الخميس.

وشارك في الاجتماع الذي عقد بمدينة الزاوية برئاسة اللافي كل من المحامي العام المستشار هشام احمودة، ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس جهاز المخابرات الفريق حسين العائب، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء البشير الأمين، وآمر منطقة الساحل الغربي العسكرية اللواء صلاح النمروش، بحضور عميد بلدية الزاوية، ومدير الأمن بالمدينة، لبحث الأوضاع الأمنية في مدينة الزاوية، والمنطقة الغربية.

اللافي يشدد على ضرورة المجاهرة بالأمن
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللافي شدد خلال الاجتماع على ضرورة المجاهرة بالأمن، والقبض على المجرمين ومكافحة التهريب، والمخدرات والحد من الهجرة غير الشرعية في مدينة الزاوية، والمنطقة الغربية، وكل مناطق ليبيا من أجل استتتباب الأمن، وتحقيق الاستقرار.

- «بلدي الزاوية» يدعو لتكاتف الجهود الأمنية بعد تصفية أسرة عبدالمولى
- مصادر: وساطة حكماء الزاوية وصبراتة توقف الاشتباكات.. واتفاق على تسليم المطلوبين

وأضاف المكتب الإعلامي أن الاجتماع الذي عقد بمقر مديرية أمن الزاوية جرى خلاله استعراض الأوضاع الأمنية بالمدينة، والمنطقة الغربية، والمشاكل التي تواجه سير العملية الأمنية بالمديريات، وآليات دعمها حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.

مخرجات اجتماع اللافي مع القيادات الأمنية والعسكرية
وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على أربعة إجراءات لبسط الأمن وتحقيق الاستقرار حيث «أعلن المحامي العام عن تشكيل غرفة أمنية تضم الأجهزة الأمنية بالمدينة لرصد المجرمين والقبض عليهم، بالتنسيق مع النيابة العامة من أجل بسط الأمن والاستقرار داخل المنطقة الغربية».

كما «تم الاتفاق على ضرورة المجاهرة بالأمن واستتبابه داخل مدينة الزاوية، والمنطقة الغربية، وتفعيل الغرفة الأمنية بأسرع وقت، بترصد المجرمين، والقبض عليهم بالتعاون بين الأجهزة الأمنية، وتسليمهم للجهات القضائية، وفتح الطريق العام، واستئناف خطوط سير توزيع الوقود، من شركة الزاوية لتكرير النفط».

اجتماع اللافي مع القيادات العسكرية والأمنية بمقر مديرية أمن الزاوية، الخميس 29 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
اجتماع اللافي مع القيادات العسكرية والأمنية بمقر مديرية أمن الزاوية، الخميس 29 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
اجتماع اللافي مع القيادات العسكرية والأمنية بمقر مديرية أمن الزاوية، الخميس 29 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
اجتماع اللافي مع القيادات العسكرية والأمنية بمقر مديرية أمن الزاوية، الخميس 29 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
اجتماع اللافي مع القيادات العسكرية والأمنية بمقر مديرية أمن الزاوية، الخميس 29 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
اجتماع اللافي مع القيادات العسكرية والأمنية بمقر مديرية أمن الزاوية، الخميس 29 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيليان مبابي: خسارة المونديال لن تؤثر على مسيرتي مع باريس

كيليان مبابي: خسارة المونديال لن تؤثر على مسيرتي مع باريس
أوكرانيا: إسقاط 54 من بين 69 صاروخا روسيا استهدفتنا

أوكرانيا: إسقاط 54 من بين 69 صاروخا روسيا استهدفتنا
المنتخب الوطني يصل تونس استعدادًا لـ«شان»

المنتخب الوطني يصل تونس استعدادًا لـ«شان»
انتخاب ساسي أبوعون رئيسا لمجلس إدارة الأهلي طرابلس

انتخاب ساسي أبوعون رئيسا لمجلس إدارة الأهلي طرابلس
ليبيا تفوز على الأردن وتلاقي مصر بنصف نهائي البطولة العربية للجامعات

ليبيا تفوز على الأردن وتلاقي مصر بنصف نهائي البطولة العربية للجامعات
هل يترشح بايدن لولاية رئاسية ثانية؟

هل يترشح بايدن لولاية رئاسية ثانية؟
شاهد في «هذا المساء»: لقاء مرتقب بين عقيلة والمشري.. والمنفي يعرض الوساطة من القاهرة

شاهد في «هذا المساء»: لقاء مرتقب بين عقيلة والمشري.. والمنفي يعرض الوساطة من ...
في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)

في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)
طالبة أفغانية تتحدى قرار طالبان حرمان الفتيات من التعليم الجامعي

طالبة أفغانية تتحدى قرار طالبان حرمان الفتيات من التعليم الجامعي
«فرسان المتوسط» إلى تونس استعدادا لـ«شان 2023»

«فرسان المتوسط» إلى تونس استعدادا لـ«شان 2023»
«غلوبال بترول»: ليبيا صاحبة الوقود الأرخص في العالم بعد فنزويلا لكن شعبها يعاني في الحصول عليه

«غلوبال بترول»: ليبيا صاحبة الوقود الأرخص في العالم بعد فنزويلا لكن شعبها يعاني ...
طريقة مبتكرة لدمج التلامذة المهاجرين في مدرسة مجرية

طريقة مبتكرة لدمج التلامذة المهاجرين في مدرسة مجرية
دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد القطارات

دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد القطارات
ماذا ينتظر هذه الشخصيات العالمية في العام 2023؟

ماذا ينتظر هذه الشخصيات العالمية في العام 2023؟
%50 زيادة منذ 2020.. الغلاء يلاحق الليبيين رغم تراجع أسعار الغذاء عالميا

%50 زيادة منذ 2020.. الغلاء يلاحق الليبيين رغم تراجع أسعار الغذاء عالميا
ما عاد ساعي بريد يطرق الباب

ما عاد ساعي بريد يطرق الباب
الدوري الممتاز الليبي يغلق حساب مرحلة الذهاب بـ160 هدفا.. «بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة

الدوري الممتاز الليبي يغلق حساب مرحلة الذهاب بـ160 هدفا.. «بوابة الوسط» تستعرض ...
القاعدة الدستورية والانتخابات.. «فرصة أخيرة» أم «آلية بديلة»؟

القاعدة الدستورية والانتخابات.. «فرصة أخيرة» أم «آلية بديلة»؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
خلال اجتماع برئاسة اللافي.. اتفاق على 4 إجراءات لبسط الأمن والاستقرار بالزاوية
خلال اجتماع برئاسة اللافي.. اتفاق على 4 إجراءات لبسط الأمن ...
جدل حقوقي في تونس بعد قرار حكومي بطرد طالبي اللجوء المرفوضين الفارين من ليبيا
جدل حقوقي في تونس بعد قرار حكومي بطرد طالبي اللجوء المرفوضين ...
4 منظمات و3 أحزاب تدين احتجاز المقصبي والمعداني وتطالب بإطلاقهما
4 منظمات و3 أحزاب تدين احتجاز المقصبي والمعداني وتطالب بإطلاقهما
بوتين يعين أيدار أغانين سفيرا فوق العادة مفوضا لروسيا الاتحادية لدى ليبيا
بوتين يعين أيدار أغانين سفيرا فوق العادة مفوضا لروسيا الاتحادية ...
في العدد 371: حصاد 2022.. وخيارات ليبيا في 2023
في العدد 371: حصاد 2022.. وخيارات ليبيا في 2023
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته ......
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا...
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية...
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب...
حفتر يمنح عامر الجقم رتبة فريق
حفتر يمنح عامر الجقم رتبة فريق...
المزيد
ميلوني تتحدث عن حوار مع بايدن بشأن ليبيا وجهود لتسريع موعد الانتخابات
ميلوني تتحدث عن حوار مع بايدن بشأن ليبيا وجهود لتسريع موعد ......
«حكومة باشاغا» تعيد افتتاح مستشفى مسة القروي في البيضاء بعد صيانته
«حكومة باشاغا» تعيد افتتاح مستشفى مسة القروي في البيضاء بعد ......
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي لمدة أسبوعين
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي ......
في العدد 371: حصاد 2022.. وخيارات ليبيا في 2023
في العدد 371: حصاد 2022.. وخيارات ليبيا في 2023...
بوتين يعين أيدار أغانين سفيرا فوق العادة مفوضا لروسيا الاتحادية لدى ليبيا
بوتين يعين أيدار أغانين سفيرا فوق العادة مفوضا لروسيا ......
المزيد