مصادر: وساطة حكماء الزاوية وصبراتة توقف الاشتباكات.. واتفاق على تسليم المطلوبين

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مصادر محلية الاشتباكات التي اندلعت في مدينة صبراتة فجر اليوم وأسفرت عن مقتل شخصين قد توقفت بعد تدخل حكماء وأعيان الزاوية وصبراتة وآمر قوة إنفاذ القانون (فرع الغربية).

وأوضح عضو رابطة حكماء وأعيان الزاوية البشتي الزحوف أنه جرى الاتفاق على تسليم المطلوبين من طرفي الاشتباكات كخطوة أولى نحو تهدئة الأوضاع بالمنطقة.

وأفادت المصادر بأن الاشتباكات بدأت الليلة الماضية بين ما تعرف بمجموعة البراعم التابعة لأحمد الدباشي الملقب بـ«العمو»، وبين جهاز انفاد القانون التابع لحكومة الوحدة الوطنية، ومن ثم تحولت الى اشتباك مع مجموعة «الكابوات».

مقتل شخصين في «الاشتباكات العنيفة» بصبراتة

وفي وقت سابق، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ مقتل شخصين في «الاشتباكات العنيفة» التي شهدتها مدينة صبراتة، فيما أبدى الهلال الأحمر بالمدينة استعداده لإخراج العالقين بعد عودة الهدوء.

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وعقب توقع الاشتباكات، بث جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تسجيلا مصورا للناطق أسامة علي من داخل إحدى سيارات الإسعاف يظهر هدوءا يخيم على شوارع في صبراتة، وعدم وجود أية مظاهر مسلحة.