القبض على 3 متهمين بقتل «أفريقي» في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، القبض على ثلاثة متهمين بقتل شخص «أفريقي الجنسية»، في منطقة دحمان بصبراتة.

وقالت الوزارة إن أعضاء مركز شرطة صبراتة قاموا بالتحري وجمع المعلومات حول واقعة وجود جثة شخص أفريقي الجنسية ملقاة على الطريق العام بمنطقة دحمان.

المتهمون يعترفون بالواقعة التي ارتكبت في 23 يوليو 2022

وأضافت أن الجثة كانت مصابة بطلقات نارية على مستوى الصدر، مشيرة إلى أن تاريخ الواقعة يعود إلى 23 يوليو الماضي.

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تمكن أعضاء الوحدة اليوم السبت من القبض على الجناة وهم ثلاثة أشخاص، وبالتحقيق معهم اعترفوا بارتكابهم الجريمة، واتخذت جميع الإجراءات القانونية حيالهم.