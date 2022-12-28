اللافي يطلع ممثلي «أسر شهداء بركان الغضب» على الخطوات المتخذة في مشروع المصالحة

القاهرة - بوابة الوسط

أطلع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ممثلي «جمعية أسر شهداء بركان الغضب» على الخطوات المتخذة في مشروع المصالحة الوطنية، مؤكدا خلال لقائه معهم صباح اليوم الأربعاء أهمية المشروع الذي أطلقه المجلس الرئاسي من أجل استقرار ليبيا.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللافي استعرض خلال اللقاء تجارب الدول التي سبقت ليبيا في هذا المجال، وكيفية الاستفادة منها لضمان نجاح مشروع المصالحة الذي يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي التي يتطلع إليه الليبيون، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا على مختلف الأصعدة والجهود التي تبذل لتحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن ممثلي «جمعية أسر شهداء بركان الغضب» رحبوا من جهتهم بمشروع المصالحة الوطنية الذي يقود ليبيا إلى الاستقرار، مؤكدين دعمهم له، وحرصهم على المساهمة في نجاحه.

حقوق أسر الشهداء

وطالب ممثلو «جمعية أسر شهداء بركان الغضب» اللافي خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، بضرورة اهتمام الجهات ذات العلاقة بأسر وأهالي الشهداء والجرحى من المدنيين لضمان حقوقهم، واستكمال علاجهم بالداخل والخارج.

اجتماع اللافي مع ممثلي «جمعية أسر شهداء بركان الغضب»، الأربعاء 28 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)