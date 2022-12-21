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أعيان ومشايخ وحكماء الرياينة يدعمون جهود «الرئاسي» في ملف المصالحة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 ديسمبر 2022, 08:09 مساء
أعيان ومشايخ وحكماء الرياينة يدعمون جهود «الرئاسي» في ملف المصالحة
لقاء اللافي مع أعيان وحكماء وشيوخ بلدية الرياينة، الأربعاء 21 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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أكد أعيان ومشايخ وحكماء بلدية الرياينة، دعمهم «الكامل» للمجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد والوصول إلى الانتخابات، متمنين نجاح المؤتمر التحضيري للمصالحة المزمع عقده خلال يناير 2023، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وجاء تأكيد أعيان ومشايخ وحكماء بلدية الرياينة خلال اجتماعهم، اليوم الأربعاء، مع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي بديوان المجلس في العاصمة طرابلس بحضور عضو مجلس النواب عن المدينة، عمر العربي الرياني.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن أعيان ومشايخ وحكماء بلدية الرياينة أعربوا خلال اجتماعم مع اللافي عن استعدادهم للمشاركة في مشروع المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أنهم وجهوا الدعوة للافي لزيارة المدينة والاطلاع على أوضاعها والالتقاء بفعالياتها الاجتماعية.

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تفاصيل اجتماع اللافي مع وفد الرياينة
وأضاف المكتب الإعلامي أن الاجتماع بحث المشاكل والصعوبات التي تُعيق تقديم الخدمات للمواطنين بالبلدية في العديد من المجالات، لا سيما ملفات التعليم، والطرق والمواصلات، وإمدادات المياه وايجاد الحلول لها، وسُبل تمكين الأجهزة المختصة من تنفيذ مشروعاتها المتوقفة منذ سنوات.

وقد شدد اللافي من جهته خلال اللقاء، على أهمية قيام الجهات التنفيذية المختصة بحلحلة المشاكل والصعوبات التي تُعيق تقديم الخدمات للمواطنين في بلدية الرياينة بأسرع وقت، مشيدا بدور الأعيان والمشايخ والحكماء وحرصهم على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

لقاء اللافي مع أعيان وحكماء وشيوخ بلدية الرياينة، الأربعاء 21 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء اللافي مع أعيان وحكماء وشيوخ بلدية الرياينة، الأربعاء 21 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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