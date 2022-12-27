وصول شحنة من أغذية الحساسية والمستلزمات التخصصية إلى مخازن الإمداد الطبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الإمداد الطبي وصول شحنة من أغذية الحساسية والمستلزمات التخصصية إلى مخازنه في طرابلس، مساء اليوم الثلاثاء، بمتابعة مباشرة من رئيس لجنة الإدارة بالجهاز الدكتور عبدالعزيز الشمام.

وأوضح الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك» أن الشحنة تتكون من 10 حاويات تضم أغذية الحساسية «DrSchar»، جرى تسلمها من قبل رئيس لجنة الفحص والاستلام بالأدوية الدكتورة نور إسكندر، وفريق العمل المرافق لها الذين قاموا بحفظها بالمخزن وفق الطرق المتبعة بالخصوص.

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وأضاف جهاز الإمداد الطبي أن مخازنه تسلمت أيضا أربع حاويات من المستلزمات التخصصية، تسلمها عضو لجنة الفحص فؤاد البوسيفي، وأمين المخزن عبدالباسط الديب.

وفي وقت سابق اليوم، سلم فرع جهاز الإمداد الطبي بالمنطقة الوسطى، المستشفيات التعليمية، والقروية والمراكز الطبية، مخصصاتها من الأدوية العامة والمستلزمات الطبية، لتغطية العجز الذي واجهته طيلة الأشهر الماضية، وفق ما أكده رئيس الفرع الدكتور أحمد عوض.

شحنة أغذية الحسياسية والمستلزمات التخصصية التي وصلت مخازن الإمداد الطبي، الثلاثاء 27 ديسمبر 2022. (جهاز الإمداد الطبي)

شحنة أغذية الحسياسية والمستلزمات التخصصية التي وصلت مخازن الإمداد الطبي، الثلاثاء 27 ديسمبر 2022. (جهاز الإمداد الطبي)

شحنة أغذية الحسياسية والمستلزمات التخصصية التي وصلت مخازن الإمداد الطبي، الثلاثاء 27 ديسمبر 2022. (جهاز الإمداد الطبي)

شحنة أغذية الحسياسية والمستلزمات التخصصية التي وصلت مخازن الإمداد الطبي، الثلاثاء 27 ديسمبر 2022. (جهاز الإمداد الطبي)