إمدادات طبية لتغطية العجز بمستشفيات ومراكز المنطقة الوسطى

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس فرع جهاز الإمداد الطبي فرع المنطقة الوسطى الدكتور أحمد عوض، استلام المستشفيات التعليمية والقروية والمراكز الطبية، اليوم الثلاثاء، مخصصاتها من الأدوية العامة والمستلزمات الطبية، لتغطية العجز الذي واجهته طيلة الأشهر الماضية.

وأوضح عوض، في منشور عبر صفحة الجهاز على «فيسبوك»، أن الفرع سوف يستمر في توزيع بنود الإمداد على المستشفيات والمرافق الصحية دون توقف خلال هذه الأيام؛ لضمان استلامها مخصصات والعمل على توفير مخزون يكفي لأشهر قادمة.

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وأشاد في السياق نفسه بالجهود التي يبذلها المسؤولون في إدارة الجهاز بتوفير بنود الإمداد الطبي من أدوية عامة وتخصصية، ومستلزمات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جانب من توزيع الأدوية (جهاز الإمداد الطبي فرع المنطقة الوسطى)