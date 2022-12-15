«الإمداد الطبي» يتسلم شحنة لقاحات مخصصة لطلاب المدارس

القاهرة - بوابة الوسط

تسلمت مخازن الحلقة الباردة لجهاز الإمداد الطبي في العاصمة طرابلس، 238 ألف جرعة من اللقاح الرباعي، وعددًا مماثلًا من جرعات اللقاح الثلاثي الخاصة بطلاب المدارس.

وجرى حفظ الشحنة بالطرق المعمول بها، بعد أخذ القراءات الخاصة بها؛ تمهيدًا لتوزيعها على الفروع، بعد إعلان النتائج المخبرية من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

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وأشاد رئيس لجنة إدارة الجهاز الدكتور عبدالعزيز الشمام، بجهود العاملين من أجل نقل وحفظ الشحنات في المخازن، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.