مؤسسة الاستثمار تبدأ تنصيب منظومة «SAP» بالتعاون مع «جوبتر» المصرية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار البدء في تنصيب منظومة «SAP» بالتعاون مع شركة «جوبتر» المصرية.

ويأتي ذلك من أجل إيجاد رؤية كاملة وشاملة لجميع التعاملات المالية والتقارير والإجراءات والعمليات الاستثمارية على مستوى المؤسسة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

- بسبب ديون مزعومة.. رئيس مؤسسة الاستثمار يتلقى تهديدات من الأمير البلجيكي لوران

- «المحاسبة» يقدم توصيات لرفع الكفاءة التشغيلية بشركات مؤسسة الاستثمار

وأشار البيان إلى أن المنظومة ستضمن تقديم «تقارير موثوقة وذات جودة عالية وفقا لأفضل المعايير المحاسبية»، كما توفر «القدرة على الاطلاع وتحقيق الإفصاح والشفافية، وتوفير المعلومات، وربط شامل للتقارير المالية لأكثر من 200 شركة بمنظومة موحدة».

وتعتبر منظومة «SAP» برنامجا لتخطيط الموارد في المؤسسات الاقتصادية، طورته الشركة الألمانية «SAP SE»، ويقدم وظائف عمل رئيسية للمؤسسة هي عمليات المبيعات والتوزيع، وإدارة المواد، وتخطيط الإنتاج، والتنفيذ اللوجستي، وإدارة الجودة، والمحاسبة المالية، والمحاسبة الإدارية، وإدارة سلسلة التوريد المالية، والتدريب، وجدول الرواتب، والتوظيف الإلكتروني، وإدارة السفر، والبيئة، والصحة والسلامة، وإدارة العقارات.