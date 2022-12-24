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السفير الألماني في تهنئة بالذكرى 71 للاستقلال: أتمنى حدوث توافق بين الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 ديسمبر 2022, 05:12 مساء
السفير الألماني في تهنئة بالذكرى 71 للاستقلال: أتمنى حدوث توافق بين الليبيين
السفير الألماني لدى ليبيا مايكل أونماخت، 24 ديسمبر 2022 (حساب السفير بموقع تويتر)
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هنأ السفير الألماني لدى ليبيا مايكل أونماخت الشعب الليبي لمناسبة الذكري 71 لاستقلال البلاد، متمنيًا حدوث توافق بين الليبيين وأن يسود الأمن والاستقرار.

وكتب أونماخت عبر حسابه بموقع «تويتر»، اليوم السبت: «أحب أن أهنئ كافة الشعب الليبي بهذه المناسبة السعيدة، وأمل أن تكون هذه السنة سنة توافق بين الليبيين، وسنة أمن واستقرار».

وتحتفل ليبيا، اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر، بالذكرى 71 لاستقلالها وسط مناشدات دولية للقادة السياسيين في ليبيا بأن يكونوا قوة دافعة لحل الأزمة الليبية.

24 ديسمبر 1951 .. الملك السنوسي يعلن استقلال ليبيا
وفي مثل هذا اليوم من العام 1951، أعلن الملك إدريس السنوسي، من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا بعد سنوات من الاحتلال الإيطالي، وقال الملك في خطاب الاستقلال: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذًا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».

- سفير ألمانيا متفائل بحل الأزمة الليبية شريطة توحيد الموقف الدولي
- ألمانيا تبحث الشراكة في مجال الطاقة المتجددة مع مؤسسة النفط
- المنقوش تجدد دعم حكومة الوحدة الوطنية للمساعي نحو عقد مؤتمر «برلين3»

دور ألماني لحل الأزمة الليبية
وفي 12 ديسمبر الجاري، التقى أونماخت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش التي أكدت دعمها للمساعي نحو عقد مؤتمر «برلين 3» في العاصمة الألمانية لحل الأزمة الليبية.

وقالت المنقوش إن المؤتمر سيهدف إلى ما سمته «تلبية لتطلعات الشعب الليبي في تحقيق الازدهار والاستقرار الشامل».

وشهدت العاصمة الألمانية مؤتمرين حول الأزمة الليبية هما برلين الأول والثاني اللذين عُقِدا في يناير من العام 2020 ويونيو 2021 (على الترتيب).

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