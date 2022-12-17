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ألمانيا تبحث الشراكة في مجال الطاقة المتجددة مع مؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 ديسمبر 2022, 07:54 مساء
ألمانيا تبحث الشراكة في مجال الطاقة المتجددة مع مؤسسة النفط
لقاء بن قدارة والسفير الألماني، 17 ديسمبر 2022. (حساب السفير الألماني على تويتر)
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بحث سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، اليوم السبت، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، تطوير شركة موثوقة وطويلة الأمد في مجال مصادر الطاقة المتجددة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر.

ووصف أونماخت عبر حسابه على موقع «تويتر» لقائه مع بن قدارة بـ«البناء للغاية»، موضحا أنه تطرق إلى أهمية العلاقات التقليدية القوية بين مؤسسة النفط والشركات الألمانية.

- بن قدارة يؤكد التزام مؤسسة النفط بالحد من الانبعاثات لبناء مستقبل أكثر استدامة
- السفير الألماني لـ«اللافي»: ندعم أي مسار يفضي إلى الانتخابات في ليبيا
- المبعوث الألماني بعد لقاء باتيلي: نواصل دعم البعثة الأممية لإعادة السلام في ليبيا

ومطلع نوفمبر الماضي، أكد بن قدارة التزام مؤسسة النفط بالعمل على الحد من الانبعاثات الضارة من أجل الحفاظ على البيئة وبناء مستقبل أكثر استدامة، وتحدث خلال فعاليات مؤتمر «أديبك 2022» المقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، عن الإمكانات الهائلة التي تمتلكها ليبيا للانطلاق في مجال الطاقة المتجددة.

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