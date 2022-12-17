ألمانيا تبحث الشراكة في مجال الطاقة المتجددة مع مؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط

بحث سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، اليوم السبت، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، تطوير شركة موثوقة وطويلة الأمد في مجال مصادر الطاقة المتجددة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر.

ووصف أونماخت عبر حسابه على موقع «تويتر» لقائه مع بن قدارة بـ«البناء للغاية»، موضحا أنه تطرق إلى أهمية العلاقات التقليدية القوية بين مؤسسة النفط والشركات الألمانية.

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ومطلع نوفمبر الماضي، أكد بن قدارة التزام مؤسسة النفط بالعمل على الحد من الانبعاثات الضارة من أجل الحفاظ على البيئة وبناء مستقبل أكثر استدامة، وتحدث خلال فعاليات مؤتمر «أديبك 2022» المقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، عن الإمكانات الهائلة التي تمتلكها ليبيا للانطلاق في مجال الطاقة المتجددة.