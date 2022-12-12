السفير الألماني لـ«اللافي»: ندعم أي مسار يفضي إلى الانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت «دعم بلاده لأي مسار يفضي بانتخابات برلمانية ورئاسية»، مثمناً مشروع المصالحة الوطنية الذي ينفذه المجلس الرئاسي، وسعيه المتواصل لإشراك جميع الأطراف في العملية السياسية، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

تصريح السفير الألماني جاء خلال استقباله من طرف عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم الإثنين، لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي إن اللافي بحث مع السفير الألماني جهود المجلس الرئاسي لحل الأزمة السياسية في البلاد، وسعيه المتواصل لتحقيق آلية متفق عليها، تمكن من الذهاب إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن اللافي ثمن من جانبه، دور ألمانيا ومساعيها لدعم العملية السياسية، مؤكداً أهمية التوافق بين الجميع على قاعدة دستورية لتحقيق آمال الليبيين للوصول إلى انتخابات شفافة تنهي جميع الأزمات.

لقاءات السفير الألماني مع المنقوش وباتيلي

وفي وقت سابق اليوم التقى أونماخت رفقة المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان بوك، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

وتطرقت مناقشات أونماخت والمبعوث الألماني مع المنقوش وباتيلي إلى مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا والمساعدة المطلوبة لاستئناف مسار برلين، بالإضافة إلى دعم جهود الأمم المتحدة لتيسير العملية السياسية للوصول إلى الانتخابات.