  • Alwasat News
Atwasat

السفير الألماني لـ«اللافي»: ندعم أي مسار يفضي إلى الانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 ديسمبر 2022, 07:22 مساء
السفير الألماني لـ«اللافي»: ندعم أي مسار يفضي إلى الانتخابات في ليبيا
لقاء اللافي مع السفير الألماني لدى ليبيا، الإثنين 12 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
alwasat radio

أكد السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت «دعم بلاده لأي مسار يفضي بانتخابات برلمانية ورئاسية»، مثمناً مشروع المصالحة الوطنية الذي ينفذه المجلس الرئاسي، وسعيه المتواصل لإشراك جميع الأطراف في العملية السياسية، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

تصريح السفير الألماني جاء خلال استقباله من طرف عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم الإثنين، لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي إن اللافي بحث مع السفير الألماني جهود المجلس الرئاسي لحل الأزمة السياسية في البلاد، وسعيه المتواصل لتحقيق آلية متفق عليها، تمكن من الذهاب إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

- المبعوث الألماني بعد لقاء باتيلي: نواصل دعم البعثة الأممية لإعادة السلام في ليبيا
- المنقوش تجدد دعم حكومة الوحدة الوطنية للمساعي نحو عقد مؤتمر «برلين3»

وأضاف المكتب الإعلامي أن اللافي ثمن من جانبه، دور ألمانيا ومساعيها لدعم العملية السياسية، مؤكداً أهمية التوافق بين الجميع على قاعدة دستورية لتحقيق آمال الليبيين للوصول إلى انتخابات شفافة تنهي جميع الأزمات.

لقاءات السفير الألماني مع المنقوش وباتيلي
وفي وقت سابق اليوم التقى أونماخت رفقة المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان بوك، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

وتطرقت مناقشات أونماخت والمبعوث الألماني مع المنقوش وباتيلي إلى مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا والمساعدة المطلوبة لاستئناف مسار برلين، بالإضافة إلى دعم جهود الأمم المتحدة لتيسير العملية السياسية للوصول إلى الانتخابات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الاتحاد يفوز على أبوسليم في «دورينا» (2-1)

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الاتحاد يفوز على أبوسليم في «دورينا» (2-1)
ما بين الموسيقى والسلاح.. السياحة تائهة في صحراء النيجر

ما بين الموسيقى والسلاح.. السياحة تائهة في صحراء النيجر
نصائح لزيادة مدة بقاء مفعول البروتين على شعرك

نصائح لزيادة مدة بقاء مفعول البروتين على شعرك
الأخضر في المجموعة الأولى بقرعة «الكونفدرالية»

الأخضر في المجموعة الأولى بقرعة «الكونفدرالية»
أميركا تحاصر الذهب الروسي بعقوبات تقيد بيع احتياطي بـ133 مليار دولار

أميركا تحاصر الذهب الروسي بعقوبات تقيد بيع احتياطي بـ133 مليار دولار
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فريق المغرب البطل.. ومشواره مع نجاح مونديال قطر

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فريق المغرب البطل.. ومشواره مع نجاح مونديال...
في رسالة مؤثرة.. كريستيانو حزين لنهاية حلمه بالتتويج

في رسالة مؤثرة.. كريستيانو حزين لنهاية حلمه بالتتويج
شاهد: عاصفة ثلجية قوية تضرب بريطانيا

شاهد: عاصفة ثلجية قوية تضرب بريطانيا
بايرن ميونخ الأكثر تمثيلا في نصف نهائي المونديال

بايرن ميونخ الأكثر تمثيلا في نصف نهائي المونديال
الاتحاد الأفريقي يحتفي بالإنجاز المغربي

الاتحاد الأفريقي يحتفي بالإنجاز المغربي
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور (4-3)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور (4-3)
المنفي يتسلم رسالة خطية من أمير قطر

المنفي يتسلم رسالة خطية من أمير قطر
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الأهلي طرابلس يتخطى الخمس بهدف الطاهر في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الأهلي طرابلس يتخطى الخمس بهدف الطاهر في «دورينا»
20 ديسمبر.. نصف نهائي كأس ليبيا بمواجهتين من العيار الثقيل

20 ديسمبر.. نصف نهائي كأس ليبيا بمواجهتين من العيار الثقيل
4 مواجهات مهمة في الدوري الليبي الممتاز «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد

4 مواجهات مهمة في الدوري الليبي الممتاز «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد
بايدن يحاول تنشيط العلاقات مع أفريقيا وسط منافسة شرسة مع الصين وروسيا

بايدن يحاول تنشيط العلاقات مع أفريقيا وسط منافسة شرسة مع الصين وروسيا
الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء

الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء
لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا

لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يناقش تفعيل دور عضوات المجالس البلدية في دعم الإدارة المحلية
الدبيبة يناقش تفعيل دور عضوات المجالس البلدية في دعم الإدارة ...
رابطة أسر الشهداء والجرحى يطالبون عقيلة صالح بإنشاء هيئة لرعايتهم
رابطة أسر الشهداء والجرحى يطالبون عقيلة صالح بإنشاء هيئة لرعايتهم
وصول معدات وقطع غيار جديدة لمحطة كهرباء جنوب طرابلس
وصول معدات وقطع غيار جديدة لمحطة كهرباء جنوب طرابلس
السفير الألماني لـ«اللافي»: ندعم أي مسار يفضي إلى الانتخابات في ليبيا
السفير الألماني لـ«اللافي»: ندعم أي مسار يفضي إلى الانتخابات في ...
ضبط تشكيل عصابي يمتهن السرقة بقوة السلاح في بنغازي
ضبط تشكيل عصابي يمتهن السرقة بقوة السلاح في بنغازي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد...
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)...
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي...
بعد تحذيرات الأرصاد.. المقريف يوضح الموقف من تعليق الدراسة
بعد تحذيرات الأرصاد.. المقريف يوضح الموقف من تعليق الدراسة...
المزيد
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و214 ألف برميل
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و214 ألف برميل...
الدبيبة يقرر إلغاء رسوم تجديد القيد ومضاعفة المنحة الجامعية للعام المقبل
الدبيبة يقرر إلغاء رسوم تجديد القيد ومضاعفة المنحة الجامعية ......
«رايتس ووتش» تتهم «فرونتكس» بإعادة المهاجرين إلى ليبيا قسرًا
«رايتس ووتش» تتهم «فرونتكس» بإعادة المهاجرين إلى ليبيا قسرًا...
ضبط تشكيل عصابي يمتهن السرقة بقوة السلاح في بنغازي
ضبط تشكيل عصابي يمتهن السرقة بقوة السلاح في بنغازي...
السفير الألماني لـ«اللافي»: ندعم أي مسار يفضي إلى الانتخابات في ليبيا
السفير الألماني لـ«اللافي»: ندعم أي مسار يفضي إلى الانتخابات......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط