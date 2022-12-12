المنقوش تجدد دعم حكومة الوحدة الوطنية للمساعي نحو عقد مؤتمر «برلين3»

القاهرة - بوابة الوسط

جددت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش «دعمها للمساعي نحو عقد مؤتمر برلين3 تلبية لتطلعات الشعب الليبي في تحقيق الازدهار والاستقرار الشامل»، وفق بيان صادر عن الوزارة عقب لقاء مع المبعوث الخاص للخارجية الألمانية إلى ليبيا كريستيان باك، وسفير ألمانيا لدى ليبيا ميكائيل أونمخت والوفد المرافق لهما.

أكدت الوزيرة، حسب البيان اليوم الإثنين، للمبعوث الألماني «موقف حكومة الوحدة الوطنية المتناغم مع ألمانيا»، مشيرة إلي «التزام الحكومة بمخرجات (مؤتمر برلين 1و 2) الداعي إلى انتخابات وطنية شاملة».

وأوضحت المنقوش «جهود الحكومة بتهيئة كل الظروف الأمنية واللوجستية لضمان إجراء انتخابات وطنية نزيهة وشفافة».

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وحسب البيان، فقد عبر المبعوث الألماني عن «موقف الحكومة الألمانية الداعم لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وفق قواعد قانونية سليمة»، مشيرًا «لدعمهم جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الرامية لتعزيز الاستقرار في ليبيا».

لقاء المبعوث الألماني وباتيلي

وفي وقت سابق، التقى بالمبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي اليوم الإثنين المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان باك، وبحضور السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت.

وحسب تغريدة للمبعوث الألماني عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فإن «وزارة الخارجية الألمانية تواصل دعمها للبعثة الأممية لدى ليبيا وجهودها لإعادة السلام والازدهار إلى ليبيا.. هذا ما تدور حوله عملية برلين».