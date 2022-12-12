المبعوث الألماني بعد لقاء باتيلي: نواصل دعم البعثة الأممية لإعادة السلام في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

التقى بالمبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي اليوم الإثنين المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان باك، وبحضور السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت.

وحسب تغريدة للمبعوث الألماني عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فإن «وزارة الخارجية الألمانية تواصل دعمها للبعثة الأممية لدى ليبيا وجهودها لإعادة السلام والازدهار إلى ليبيا..هذا ما تدور حوله عملية برلين».

باك والمنقوش

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، قال كريستيان باك إنه بحث مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش ما يمكن أن تساعد به الخارجية الألمانية لاستئناف عملية برلين والتي ستقود إلى انتخابات شاملة واستعادة الوحدة وتجديد الشرعية».

جاء ذلك خلال لقاء بين الوزيرة الليبية والمبعوث الألماني اليوم، وفق تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

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وفي سبتمبر الماضي، انعقد اجتماع بشأن ليبيا في العاصمة الألمانية برلين بمشاركة المبعوثين الخاصين إلى ليبيا من كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وممثلين عن تركيا ومصر، إضافة إلى السفيرة البريطانية كارولين هورندال، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو.

وجدد المشاركون في اجتماع برلين التأكيد على التزامهم المشترك بدعم مسار شامل نحو الانتخابات في ليبيا «بأسرع وقت»، وأعربوا كذلك عن تطلعهم إلى العمل مع الممثل الخاص للأمين العام الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، وفق المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو.