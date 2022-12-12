المنقوش والمبعوث الألماني يبحثان استئناف عملية برلين

القاهرة - بوابة الوسط

قال المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان باك، إنه بحث، اليوم الإثنين، مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، ما يمكن أن تساعد به الخارجية الألمانية لاستئناف عملية برلين والتي ستقود إلى انتخابات شاملة واستعادة الوحدة وتجديد الشرعية.

جاء ذلك خلال لقاء بين الوزيرة الليبية والمبعوث الألماني اليوم الإثنين، وبحضور السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، وفق تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

مسار برلين

وفي سبتمبر الماضي، انعقد اجتماع بشأن ليبيا في العاصمة الألمانية برلين بمشاركة المبعوثين الخاصين إلى ليبيا من كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وممثلين عن تركيا ومصر، إضافة إلى السفيرة البريطانية كارولين هورندال، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو.

وجدد المشاركون في اجتماع برلين التأكيد على التزامهم المشترك بدعم مسار شامل نحو الانتخابات في ليبيا «بأسرع وقت»، وأعربوا كذلك عن تطلعهم إلى العمل مع الممثل الخاص للأمين العام الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، وفق المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو.

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ولقاء برلين هو اجتماع دوري للمبعوثين وممثلي الدول المعنية بليبيا والأمم المتحدة شركاء «عملية برلين»، وسبق عقد الاجتماع في كل من تونس وإسطنبول وروما خلال الأسابيع الماضية.