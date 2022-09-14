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المنقوش تبحث مع السفير الألماني مستجدات الأوضاع السياسية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 سبتمبر 2022, 03:19 مساء
المنقوش تبحث مع السفير الألماني مستجدات الأوضاع السياسية
لقاء المنقوش في طرابلس مع السفير الألماني، 14 سبتمبر 2022. (وزارة الخارجية)
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بحثت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة الليبية.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته الوزارة على حسابها بموقع «تويتر». ويأتي بعد ساعات من لقاء المنقوش مع سفير سويسرا لدى تونس وليبيا جوزيف رينجلي، الذي أكد دعم بلاده جهود إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا خلال أقرب وقت ممكن.

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في حين التقى السفير الألماني في وقت سابق اليوم، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، حيث أكد استعداد ألمانيا لتقديم الدعم الفني والاستشاري للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ما يعزز جاهزيتها، ويهيئ مناخا ملائما لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.

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