برنامج تدريبي لتأهيل أطباء العناية الفائقة بمستشفيات الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

نفذت إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، برنامجًا تدريبيًا لتأهيل أطباء العناية الفائقة بأقسام الإسعاف والطوارئ، داخل عدد من المستشفيات الواقعة بالمنطقة الجنوبية.

وذكر مدير إدارة الطوارئ الصحية محمد الغزيوي أن البرنامج التدريبي يستهدف تأهيل أكثر من 400 طبيب على مستوى ليبيا على عدة مراحل، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

- «صحة الوحدة»: الاستفادة من تجربة بنغلاديش في تشغيل مستشفيات الجنوب

وأوضح الغزيوي أن البرنامج التدريبي نُفذ في مرحلته الرابعة لمدة أسبوع، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، لتأهيل 25 طبيبًا للعمل بأقسام الإسعاف والطوارئ في مستشفيات (غدامس، درج، تراغن، وادي عتبة، جرمة، غات، بنت بيّة).

جانب من برنامج تدريبي لتأهيل أطباء العناية الفائقة، الأربعاء 21 ديسمبر 2022 (وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية)

جانب من برنامج تدريبي لتأهيل أطباء العناية الفائقة، الأربعاء 21 ديسمبر 2022 (وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية)