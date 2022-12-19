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الجمعية العمومية لمصرف الساحل والصحراء تصادق على القوائم المالية لسنة 2021

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 ديسمبر 2022, 09:18 مساء
الجمعية العمومية لمصرف الساحل والصحراء تصادق على القوائم المالية لسنة 2021
مشاركون في اجتماع الجمعية العمومية لمصرف الساحل والصحراء بطرابلس، 19 ديسمبر 2022 (وزارة المالية في حكومة الدبيبة)
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ركزت الجمعية العمومية لمصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة المنعقدة في طرابلس اليوم الإثنين على عدد من القضايا الداخلية للمصرف، منها المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

والمصرف مؤسسة مالية إقليمية تابعة تجمع دول الساحل. وقالت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في بيان إن الجمعية العمومية اطلعت على نتائج أعمال المصرف عن السنة المالية 2021 م، وصادقت على القوائم المالية للإدارة العامة والقوائم المالية المجمعة للمصرف عن السنة المالية الأخيرة.

مراجعون خارجيون يتابعون أعمال المصرف 
وأشارت إلى الاطلاع على تقرير المراجعين الخارجيين والمراجع الدولي حولها، فيما أوصت الجمعية إلى ضرورة تكثيف جهود الدول الأعضاء لدعم المصرف ليتمكن من تحقيق الأهداف التي أُسس من أجلها وليسهم بشكل فاعل في تحقيق التنمية المستدامة بتلك الدول، حسب البيان.

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زيارة من الدبيبة لمقر المصرف في السنغال
وشارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ووزير المالية خالد المبروك في الاجتماع بحضور ممثلي جميع الدول الأعضاء بالجمعية، وأعضاء مجلس إدارة المصرف.

وفي سبتمبر الماضي، زار الدبيبة مقر المصرف في العاصمة السنغالية داكار، برفقة المبروك، ورئيس مجلس إدارة المصرف أحمد الهادي، وذلك «لمتابعة سير العمل في المصرف، والوقوف على أنشطته، ودوره في دعم الاقتصاد السنغالي ودول غرب أفريقيا».

مشاركون في اجتماع الجمعية العمومية لمصرف الساحل والصحراء بطرابلس، 19 ديسمبر 2022 (وزارة المالية في حكومة الدبيبة)
مشاركون في اجتماع الجمعية العمومية لمصرف الساحل والصحراء بطرابلس، 19 ديسمبر 2022 (وزارة المالية في حكومة الدبيبة)
مشاركون في اجتماع الجمعية العمومية لمصرف الساحل والصحراء بطرابلس، 19 ديسمبر 2022 (وزارة المالية في حكومة الدبيبة)
مشاركون في اجتماع الجمعية العمومية لمصرف الساحل والصحراء بطرابلس، 19 ديسمبر 2022 (وزارة المالية في حكومة الدبيبة)
مشاركون في اجتماع الجمعية العمومية لمصرف الساحل والصحراء بطرابلس، 19 ديسمبر 2022 (وزارة المالية في حكومة الدبيبة)
مشاركون في اجتماع الجمعية العمومية لمصرف الساحل والصحراء بطرابلس، 19 ديسمبر 2022 (وزارة المالية في حكومة الدبيبة)
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