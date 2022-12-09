رئيس النيجر يدعم مبادرة ليبية لتأسيس مجلس للأمن القومي بدول تجمع الساحل والصحراء

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس النيجر محمد بازوم، دعمه مبادرة ليبية بشأن تأسيس مجلس للأمن القومي بدول تجمع الساحل والصحراء (س.ص)، وفق ما أعلنه مستشار الأمن القومي الليبي المستشار إبراهيم بوشناف.

واستقبل بازوم ظهر أمس الإثنين، بوشناف والوفد المرافق له بقصر الرئاسة بالعاصمة النيجرية نيامي، وقال بوشناف عبر صفحته على «فيسبوك» إنه بحث مع رئيس النيجر «مبادرته الرامية إلى تأسيس مجلس للأمن القومي بدول تجمع الساحل والصحراء البالغ عددها 27 دولة».

وأضاف بوشناف أن رئيس النيجر «أكد دعمه للمشروع الليبي بتأسيس المجلس»، ووعد بالعمل مع أشقائه رؤساء الدول على إنجاح المبادرة، وشدد بازوم كذلك على اهتمام النيجر باستدامة السلام داخل الدولة الليبية وتعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين.

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بازوم: استقرار ليبيا سيؤدي إلى استقرار المنطقة

كما أكد بازوم، خلال اللقاء على عمق العلاقات التي تجمع البلدين، وأن النيجر لن تألو جهدًا في سبيل عودة الاستقرار إلى ليبيا لأن استقرارها سيؤدي إلى استقرار المنطقة، بحسب بوشناف.

وأثنى مستشار الأمن القومي الليبي، من جهته، على حفاوة الاستقبال التي حظي به الوفد الليبي، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين.