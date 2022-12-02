رئيس النيجر: ليبيا أصبحت متجر أسلحة في الهواء الطلق

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر رئيس النيجر محمد بازوم أن ليبيا منذ العام 2011 «أصبحت متجر أسلحة في الهواء الطلق»، ما تسبب في استمرار «تغذية ظاهرة إجرامية ثلاثية، تتميز أيضًا بتهريب المخدرات والبشر» وفق ما نقله موقع «ديكود 39» الإيطالي، اليوم الجمعة.

جاء تصريح بازوم، خلال مشاركته في مؤتمر «إيطاليا والنيجر.. أوروبا وأفريقيا.. قارتان.. مصير واحد»، الذي نظمته مؤسسة «ميد أور» واستضافته جامعة لويس الإيطالية، وتحدث خلاله إلى جانب بازوم كل من وزيري الدفاع الإيطاليين جويدو كروسيتو والداخلية ماتيو بينتيدوسي، ووزير الداخلية الإيطالي الأسبق ورئيس مؤسسة «ميد أور» ماركو مينيتي.

وركزت مناقشات المؤتمر يوم أمس، في روما على موضوع الأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الموسعة والعلاقات بين أوروبا وأفريقيا، في قلب المناقشات التي حضرها عدد من المسؤولين والأكاديميين.

وافتتح رئيس مؤسسة «ميد أور» ماركو مينيتي المؤتمر، قائلًا، إنه مع الرئيس الحالي للنيجر محمد بازوم «كنا وزيري الداخلية لبلدينا معًا، ومعه بدأنا استخدام مصطلح الساحل»، وأضاف مينيتي مازحًا: ثم أصبح بازوم رئيسًا للنيجر، وأصبحت رئيسًا لمؤسسة ميد أور، وهو نفس الشيء تقريبًا..»، وفقًا لموقع «ديكود 39» الإيطالي.

رئيس النيجر: التطورات الحالية وسعت حدود البحر المتوسط

وقال رئيس النيجر إن التطورات الحالية والتحديات التي تنطوي عليها قد وسعت «حدود البحر الأبيض المتوسط من المغرب العربي إلى منطقة الساحل، الأمر الذي جعل ما كان يعتبر بعيدًا وأجنبيًا أقرب إلى أوروبا».

- اللافي يبحث مع رئيس النيجر في نيامي إعادة إحياء تجمع «دول الساحل والصحراء»

- رئيس النيجر يرجع ما تواجهه مالي إلى «العنف المتولد من ليبيا».. ويحذر من «إمارة داعشية» قرب الحدود

- رئيس النيجر يحمّل الوضع الأمني في ليبيا مسؤولية «تفاقم الجريمة العابرة للحدود»

وأضاف بازوم: «دفع العمل الذي تم في السنوات الأخيرة بين إيطاليا والنيجر، من حيث التعاون إلى تعاون عسكري في مجال أكثر دقة نتيجة الأسئلة التي طرحناها في النيجر حول الاحتياجات الأوروبية».

بازوم: النيجر ليست دولة مغادرين للهجرة

وأكد بازوم أن النيجر «ليست دولة مغادرين للهجرة، لكنها بسبب الديناميكيات الليبية أصبحت مكان عبور، وفي هذا السياق كانت نيامي تحارب الشبكة الإجرامية التي منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تربط بشكل وثيق الاتجار بالمهاجرين والمخدرات والأسلحة».

وتابع: أن الدول الأوروبية أدركت جيدًا أن أمن منطقة الساحل يرتبط بأمن أوروبا، وقال بازوم إن النيجر تتلقى مساعدة قيمة في تدريب جيشها من أي دولة ترغب في القيام بذلك، مستشهدًا بفرنسا أو إيطاليا أو الولايات المتحدة أو اليابان.

وحول المناخ والتنمية، قال بازوم إن أفريقيا لا يمكنها العمل بفعالية ضد تغير المناخ في حال ظلت فقيرة، مشددًا على ضرورة «تغيير نموذج» التفكير العالمي حول المناخ من أجل «أخذ احتياجات أفقر البلدان في الاعتبار».

وأكد بازوم أن «منطقة الساحل هي منطقة العالم الأكثر تضررًا من تغير المناخ، وهناك حاجة إلى شروط أخرى للحوار»، لافتا إلى أنه بإمكان إيطاليا مساعدة النيجر في الحصول على الموارد والمهارات اللازمة لجعل نظام المدارس المحلية فعالاً، وبالتالي العمل من خلال التعليم من أجل انتقال ديموغرافي أكثر وعيًا.

وأشار بازوم بإصبع الاتهام إلى ليبيا التي قال إنها «أصبحت متجر أسلحة في الهواء الطلق، وبالتالي فهي تواصل تغذية ظاهرة إجرامية ثلاثية، تتميز أيضًا بتهريب المخدرات والبشر»، مستعرضًا خلال حديثه تطورات الوضع في ليبيا منذ العام 2011 وحتى الآن، وفق موقع «ديكود 39».

رئيس النيجر: تهريب المخدرات من أمريكا اللاتينية طور اقتصادا إجراميا

وأضاف بازوم كذلك، أن تهريب المخدرات من أمريكا اللاتينية على متن الطائرات طور اقتصادًا إجراميًا لا يقتصر على تسليح الإرهابيين ولكنه يشوه الاقتصاد ككل ويغذي ظاهرة الإرهاب.

وكشف رئيس النيجر عن التزام بلاده على ثلاثة مستويات هي تهريب الأسلحة وتهريب المخدرات والمهاجرين، معتبرًا أن «النيجر ليست دولة مغادرة لكنها منذ العام 2011 مع تداعيات الأزمة الليبية أصبحت أهم طريق للهجرة إلى أوروبا».