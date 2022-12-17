اعتصام ممرضي مستشفى زمزم القروي لتأخر رواتبهم أكثر من عام

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

دخل عدد من العناصر الطبية المساعدة في مستشفى زمزم القروي في اعتصام عن العمل، اليوم السبت، للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ أكثر من عام.

وقال الممرضون المعتصمون إنهم لن يمارسوا عملهم حتى الاستجابة لمطالبهم، وصرف الحقوق المالية التي لم يحصلوا عليها منذ ما يزيد على 12 شهرًا، مشيرين إلى مخاطبة إدارة المستشفى عدة مرات دون استجابة.

كما تحدثوا عن صعوبة الظروف المعيشية التي يمرون بها مع عدم حصولهم على رواتب، وذلك في ظل أوضاع مالية صعبة يعيشها أغلب الليبيين مع ارتفاع أسعار السلع وغلاء المعيشة.

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