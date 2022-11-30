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أبوجناح يبحث الاستفادة من خبرات تونس في التمريض والمختصين لتشغيل مصنع الرابطة للأدوية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 نوفمبر 2022, 06:49 مساء
أبوجناح يبحث الاستفادة من خبرات تونس في التمريض والمختصين لتشغيل مصنع الرابطة للأدوية
اجتماع بوجناح ووزير الصحة التونسي، الأربعاء 30 نوفمبر 2022. (وزارة الصحة)
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بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، مع وزير الصحة التونسي، علي المرابط، الاستفادة من خبرات عناصر التمريض التخصصي في تونس لتشغيل بعض المراكز الطبية والمستشفيات، وكذلك الاستفادة من خبرات المختصين التونسيين لتشغيل مصنع الرابطة للأدوية.

والتقى أبوجناح ووزير الصحة التونسي، بحضور رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، أحمد مليطان، وذلك على هامش زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، والوفد المرافق له إلى تونس، اليوم الأربعاء، والذي ضم عددا من الوزراء والمسؤولين الليبيين.

تعزيز برامج الأمن الدوائي وتوأمة المستشفيات والتدريب
وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الطرفين ناقشا خلال اللقاء تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، من خلال تعزيز البرامج الوطنية المشتركة للاهتمام بالأمن الدوائي، وإنشاء برامج توأمة بين مستشفيات البلدين لتبادل المعارف والخبرات، فضلا عن تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة الليبية عبر برامج الأطباء الزوار.

- انطلاق أعمال اللجان الثنائية بين الوزراء والمسؤولين الليبيين ونظرائهم التونسيين
- الدبيبة ونجلاء بودن يبحثان تسهيل عمل رجال الأعمال الليبيين في تونس
- نجلاء بودن تستقبل الدبيبة فور وصوله تونس

وأضافت الوزارة أن اللقاء بحث أيضا «الاستفادة من خبرات عناصر التمريض التخصصي في تونس، لتشغيل مركز مصراتة للعلاج الطبيعي، ومستشفيات أخرى من بينها نالوت، وزوارة، إلى جانب الاستفادة من خبرات المختصين التونسيين لاستعادة تشغيل مصنع الرابطة للصناعات الدوائية».

اجتماع الدبيبة وبودن في تونس
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة التونسية انطلاق أعمال اللجان الثنائية بين الوزراء والمسؤولين الليبيين ونظرائهم التونسيين، في قطاعات الصحة والتجهيز والإسكان والعدل والتشغيل والأمن والنفط والكهرباء والنقل والمالية والاقتصاد.

عقد الدبيبة ورئيسة الوزراء، نجلاء بودن، اجتماعا بقصر الحكومة التونسية بـ«القصبة» بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصِّص لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل اتخاذ إجراءات تعزز المصلحة المشتركة بين البلدين، وتسهيل عمل رجال الأعمال الليبيين في تونس.

اجتماع بوجناح ووزير الصحة التونسي، الأربعاء 30 نوفمبر 2022. (وزارة الصحة)
اجتماع بوجناح ووزير الصحة التونسي، الأربعاء 30 نوفمبر 2022. (وزارة الصحة)
اجتماع بوجناح ووزير الصحة التونسي، الأربعاء 30 نوفمبر 2022. (وزارة الصحة)
اجتماع بوجناح ووزير الصحة التونسي، الأربعاء 30 نوفمبر 2022. (وزارة الصحة)
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