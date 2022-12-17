«نموذج العمل التجاري» برنامج تدريبي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة

القاهرة - بوابة الوسط

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية برنامجًا تدريبيًا حول «نموذج العمل التجاري» يوم الأربعاء الماضي.

ويهدف البرنامج إلى بناء وتعزيز القدرات لدى الموظفين ورفع مستوى الأداء بالوزارة، حيث ينظمه مكتب النمذجة الاقتصادية والتميز المؤسسي بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة التابع للوزارة.

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برنامج تدريبي تابع وزارة الاقتصاد

تضمن البرنامج التدريبي إنشاء نموذج العمل والمشاكل والصعوبات المتوقعة، وكيفية معالجتها إضافة الى أهمية تحديد شرائح العملاء، وبناء قنوات الاتصال وعلاقات العمل ومساهمتها في تطوير المؤسسة.

حضر فعاليات الافتتاح وكلاء الوزارة وعدد من مديري الإدارات والمكاتب ولفيف من الموظفين.