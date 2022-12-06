وزارة الاقتصاد: تشكيل لجنة لمتابعة أداء الغرف التجارية بالمناطق

القاهرة - بوابة الوسط

وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة تضم الوزارة وغرف التجارة والصناعة والزراعة وعدد من الخبراء بقطاعات التجارة والاستثمار تتولى متابعة الأداء بالاتحاد العام وكذلك الغرف التجارية بالمناطق.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً بديوان الوزارة ضمّ رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ورؤساء لجان غرف التجارة والصناعة والزراعة بالمناطق، وفق بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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رؤية موحدة مع غرف التجارة والصناعة والزراعة

وناقش المجتمعون سير العمل بالاتحاد العام للغرف، وسُبل تطوير الأداء، وتنفيذ رؤية موحدة مع غرف التجارة والصناعة والزراعة بالمناطق؛ لتطوير مجالات التجارة والاستثمار ودعم قطاعات الصناعة والزراعة.

وحثّ الحويج على توحيد الجهود والعمل، وفق رؤية موحدة، تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص الذي يعد الرافد للاقتصاد الوطني، والعمل مع وزارة الاقتصاد والتجارة في إعداد مشروع إنشاء وتنفيذ المنطقة الاقتصادية المشتركة رأس جدير؛ بهدف توطين الصناعات وتنشيط قطاع الاستثمار، ورفع مستوى الناتج المحلي.

وأشار الوزير إلى ترتيب اجتماع خلال الفترة المقبلة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء لجان غرف التجارة والصناعة والزراعة بالمناطق.