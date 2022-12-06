Atwasat

وزارة الاقتصاد: تشكيل لجنة لمتابعة أداء الغرف التجارية بالمناطق

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 ديسمبر 2022, 01:55 صباحا
وزارة الاقتصاد: تشكيل لجنة لمتابعة أداء الغرف التجارية بالمناطق
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية يناقش رؤية الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة 2023 م، الإثنين 5 ديسمبر 2022 (وزارة الاقتصاد)
alwasat radio

وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة تضم الوزارة وغرف التجارة والصناعة والزراعة وعدد من الخبراء بقطاعات التجارة والاستثمار تتولى متابعة الأداء بالاتحاد العام وكذلك الغرف التجارية بالمناطق.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً بديوان الوزارة ضمّ رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ورؤساء لجان غرف التجارة والصناعة والزراعة بالمناطق، وفق بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

- وزارة الاقتصاد تبحث آلية تفعيل الاتفاق التجاري مع تونس

رؤية موحدة مع غرف التجارة والصناعة والزراعة
وناقش المجتمعون سير العمل بالاتحاد العام للغرف، وسُبل تطوير الأداء، وتنفيذ رؤية موحدة مع غرف التجارة والصناعة والزراعة بالمناطق؛ لتطوير مجالات التجارة والاستثمار ودعم قطاعات الصناعة والزراعة.

وحثّ الحويج على توحيد الجهود والعمل، وفق رؤية موحدة، تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص الذي يعد الرافد للاقتصاد الوطني، والعمل مع وزارة الاقتصاد والتجارة في إعداد مشروع إنشاء وتنفيذ المنطقة الاقتصادية المشتركة رأس جدير؛ بهدف توطين الصناعات وتنشيط قطاع الاستثمار، ورفع مستوى الناتج المحلي.

وأشار الوزير إلى ترتيب اجتماع خلال الفترة المقبلة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء لجان غرف التجارة والصناعة والزراعة بالمناطق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

زيلينسكي: الدفاعات الأوكرانية أسقطت معظم الصواريخ الروسية

زيلينسكي: الدفاعات الأوكرانية أسقطت معظم الصواريخ الروسية
مدافع منتخب البرتغال: مهمتنا صعبة أمام سويسرا

مدافع منتخب البرتغال: مهمتنا صعبة أمام سويسرا
مدرب إسبانيا: لن نغير فلسفتنا.. وستواجهنا مهمة صعبة أمام المغرب

مدرب إسبانيا: لن نغير فلسفتنا.. وستواجهنا مهمة صعبة أمام المغرب
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الليبي بالأرقام

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الليبي بالأرقام
عائلة بيليه تتحدث عن حقيقة الحالة الخطرة.. وابنته فلافيا: سئمنا تلقي التعازي

عائلة بيليه تتحدث عن حقيقة الحالة الخطرة.. وابنته فلافيا: سئمنا تلقي التعازي
تأخير الشيخوخة وتحسين الهضم.. تعرف إلى فوائد بلسم الليمون

تأخير الشيخوخة وتحسين الهضم.. تعرف إلى فوائد بلسم الليمون
أستراليا تبني تلسكوبا تصفه بأنه من الأقوى في العالم

أستراليا تبني تلسكوبا تصفه بأنه من الأقوى في العالم
هل الموز فاكهة مناسبة للشتاء؟

هل الموز فاكهة مناسبة للشتاء؟
«هيومن رايتس ووتش» تنشر شهادات مروعة لمحتجزين سابقين في زنازين «الكانيات»

«هيومن رايتس ووتش» تنشر شهادات مروعة لمحتجزين سابقين في زنازين «الكانيات»
كاركاتير خيري- تركيا تستعد لإطلاق عملية عسكرية شمال سورية

كاركاتير خيري- تركيا تستعد لإطلاق عملية عسكرية شمال سورية
كل ما تحتاج معرفته عن الفيروس المخلوي التنفسي

كل ما تحتاج معرفته عن الفيروس المخلوي التنفسي
استعادة ليبيا المتحدة ضمان لليبيا الواحدة

استعادة ليبيا المتحدة ضمان لليبيا الواحدة
أزال ورما سرطانيا.. الروبوت الجراح ينقذ حياة بريطاني

أزال ورما سرطانيا.. الروبوت الجراح ينقذ حياة بريطاني
هل تفتح لقاءات القاهرة بابا لحل الأزمة الليبية؟

هل تفتح لقاءات القاهرة بابا لحل الأزمة الليبية؟
هل يبحث الدبيبة عن تحالف «مغاربي» يعزز حظوظه في السلطة؟

هل يبحث الدبيبة عن تحالف «مغاربي» يعزز حظوظه في السلطة؟
حيدر السائح ينفي انتشار التهاب السحايا في سبها ويؤكد «لا يوجد مرض مجهول في الكفرة»

حيدر السائح ينفي انتشار التهاب السحايا في سبها ويؤكد «لا يوجد مرض مجهول في ...
استهداف قافلة شاحنات تحمل الوقود بالصواريخ الموجهة قبل تهريبه خارج ليبيا

استهداف قافلة شاحنات تحمل الوقود بالصواريخ الموجهة قبل تهريبه خارج ليبيا
جريدة «الوسط»: حكومة ثالثة و«رئاسي» بديل

جريدة «الوسط»: حكومة ثالثة و«رئاسي» بديل
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حفتر: الوضع في طرابلس عرقل الحل الشامل والحلول التلفيقية إضاعة للوقت
حفتر: الوضع في طرابلس عرقل الحل الشامل والحلول التلفيقية إضاعة ...
مؤسسة النفط تدعو الشركات العالمية لرفع «القوة القاهرة» عن عملياتها في ليبيا
مؤسسة النفط تدعو الشركات العالمية لرفع «القوة القاهرة» عن ...
أبوجناح يبحث احتياجات جهاز الإمداد الطبي وتطوير منظومة توزيع الأدوية
أبوجناح يبحث احتياجات جهاز الإمداد الطبي وتطوير منظومة توزيع ...
قبل جلسة الإحاطة المقبلة.. مجلس الأمن الدولي يذكر بالفرصة الضائعة في ليبيا
قبل جلسة الإحاطة المقبلة.. مجلس الأمن الدولي يذكر بالفرصة الضائعة...
شاهد في «اقتصاد بلس»: خمسة محامين ليبيين يقدمون طعنا للمحكمة لإلغاء اتفاقية حكومة الدبيبة وتركيا
شاهد في «اقتصاد بلس»: خمسة محامين ليبيين يقدمون طعنا للمحكمة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)...
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد...
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية نوفمبر
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية ......
الدبيبة يوجه وزارة المالية بصرف رواتب شهري أكتوبر ونوفمبر معا
الدبيبة يوجه وزارة المالية بصرف رواتب شهري أكتوبر ونوفمبر ......
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي...
المزيد
وزارة الاقتصاد: تشكيل لجنة لمتابعة أداء الغرف التجارية بالمناطق
وزارة الاقتصاد: تشكيل لجنة لمتابعة أداء الغرف التجارية ......
«مستشفى بن سينا» بسرت يتسلم شحنة أدوية ومعدات الطبية
«مستشفى بن سينا» بسرت يتسلم شحنة أدوية ومعدات الطبية...
حبس مدير سابق لإدارة الخدمات الصحية - صرمان بتهمة الاختلاس
حبس مدير سابق لإدارة الخدمات الصحية - صرمان بتهمة الاختلاس...
شاهد في «اقتصاد بلس»: خمسة محامين ليبيين يقدمون طعنا للمحكمة لإلغاء اتفاقية حكومة الدبيبة وتركيا
شاهد في «اقتصاد بلس»: خمسة محامين ليبيين يقدمون طعنا للمحكمة......
قبل جلسة الإحاطة المقبلة.. مجلس الأمن الدولي يذكر بالفرصة الضائعة في ليبيا
قبل جلسة الإحاطة المقبلة.. مجلس الأمن الدولي يذكر بالفرصة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط