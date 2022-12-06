برعاية الحويج.. انطلاق ملتقى ليبيا الدولي للتأمين

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت بفندق «كورنثيا»، اليوم الثلاثاء، فعاليات ملتقى ليبيا الدولي للتأمين بدورته الثالثة برعاية ومشاركة وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، تحت شعار «التأمين التكافلي في ليبيا الواقع والآفاق».

وتركزت محاور الملتقى خلال اليوم الأول حول التأصيل الفقهي والخلفية التاريخية للتأمين التكافلي، والتعريف بالفائض التأميني والعناصر المؤثرة ومعايير التوزيع، كذلك التعريف بهيئة الرقابة الشرعية ودورها في شركات التأمين التكافلي والتحديات التي تواجها، واستعراض تجارب بعض الدول في التأمين التكافلي والمعايير الدولية في محاسبة التأمين التكافلي بين الواقع والمستجدات، وفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد.

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الحويج يفتتح المعرض المصاحب للملتقى

كما افتتح الحويج المعرض المصاحب للملتقى بحضور وزيري النفط والغاز والتربية والتعليم، وأمين عام الاتحاد الليبي للتأمين، وأمين عام الاتحاد العربي للتأمين، ونائب مدير عام هيئة الإشراف على التأمين.

ويشارك بالملتقى هيئة الإشراف على التأمين، والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، وعدد من شركات التأمين وتقنية المعلومات، إضافة إلى المؤسسات الصحية العاملة في خدمات التأمين الصحي.

ويستمر الملتقى حتى غدا الأربعاء، بحضور عدد من الجهات ذات العلاقة والأكاديميين والخبراء في التأمين التجاري، ويشهد محاضرات وجلسات حوارية حول النظام المحاسبي الموحد لشركات التأمين، وأهمية تطوير التغطيات التأمينية بالسوق الليبية، واستحداث تغطيات تناسب احتياجات السوق.

من فعاليات انطلاق ملتقى ليبيا الدولي للتأمين، 6 ديسمبر 2022. (وزارة الاقتصاد)

من فعاليات انطلاق ملتقى ليبيا الدولي للتأمين، 6 ديسمبر 2022. (وزارة الاقتصاد)

من فعاليات انطلاق ملتقى ليبيا الدولي للتأمين، 6 ديسمبر 2022. (وزارة الاقتصاد)

من فعاليات انطلاق ملتقى ليبيا الدولي للتأمين، 6 ديسمبر 2022. (وزارة الاقتصاد)

من فعاليات انطلاق ملتقى ليبيا الدولي للتأمين، 6 ديسمبر 2022. (وزارة الاقتصاد)

من فعاليات انطلاق ملتقى ليبيا الدولي للتأمين، 6 ديسمبر 2022. (وزارة الاقتصاد)

من فعاليات انطلاق ملتقى ليبيا الدولي للتأمين، 6 ديسمبر 2022. (وزارة الاقتصاد)