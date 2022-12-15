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الصادق الغرياني يصف القضاء بـ«الغافل» ويعتبر أبوعجيلة «مجرما»

طرابلس - بوابة الوسط الخميس 15 ديسمبر 2022, 12:21 صباحا
الصادق الغرياني يصف القضاء بـ«الغافل» ويعتبر أبوعجيلة «مجرما»
المفتي السابق الصادق الغرياني يتحدث عبر قناة «التناصح» الفضائية، الأربعاء 14 ديسمبر 2022 (لقطة من الفيديو)
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وصف المفتي السابق الصادق الغرياني، اليوم الأربعاء، المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي بـ«المجرم» بسبب «دوره في أحداث ثورة فبراير»، باعتباره «أحد أذرع القذافي»، وفق قوله، لكنه في الوقت نفسه رفض طريقة اعتقاله وتسليمه للولايات المتحدة الأميركية.

وقال الغرياني، في حديث عبر قناة «التناصح» الفضائية تعليقًا على قضية أبوعجيلة: «بغض النظر عن الشخص، ما حدث يمثل تجاوزًا وتعديًا على قوانين الدولة.. أميركا عاملة نفسها شرطي على الدول الضعيفة، فهي تُسخِّر عملاءها وتأخذ من تريد أن تأخذه».

الغرياني يصف البيانات المنددة بتسليم أبوعجيلة بأنها «انتصار للجهة السياسية»
وأشار إلى تعليق النائب العام في وقت سابق اليوم بشأن القضية نفسها، لكنه قال إن «القضاء غافل ولا يدري بما يجري». وفي الوقت نفسه وصف الغرياني البيانات الصادرة عن أطراف محلية، من بينها مجلس النواب، بأنها «انتصار للنفس والتوجه والجهة السياسية».

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال النائب العام المستشار الصديق الصور إن النيابة باشرت التحقيقات في واقعة تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي، دون إجراءات قانونية.

- النائب العام: باشرنا التحقيق في واقعة تسليم أبوعجيلة.. وسنعلن النتائج في حينها
- ذا غارديان: مفاوضات تسليم أبوعجيلة لأميركا بدأها مسؤولون ليبيون مع إدارة ترامب
- مجلس الدولة يحمل حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية تسليم أبوعجيلة مسعود للولايات المتحدة
- «ذا غارديان»: جهاز دعم الاستقرار احتجز أبوعجيلة بمنزله وأميركيون نقلوه بطائرة خاصة من مصراتة إلى مالطا

إدانات تسليم أبوعجيلة للولايات المتحدة الأميركية
ولاقت واقعة التسليم موجة من الإدانة عبر عنها عديد الشخصيات السياسية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، ومدونون ليبيون على صفحات التواصل الاجتماعي، من بينها بيان مشترك صادر عن 120 شخصية عامة تمثل المجتمع المدني، أدانوا خلاله خطف المواطن أبوعجيلة المريمي واحتجازه في الولايات المتحدة الأميركية «بمساعدة أطراف ليبية» وعرضه على القضاء الأميركي.

وتضمنت الإدانات بيان صادرة عن رئاسة مجلس النواب، الذي طالب بتحريك دعوى جنائية ضد المتورطين في العملية، كما ندد أعضاء المجلس بالواقعة التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية والمحلية، ووصفوها بـ«الجريمة النكراء».

كما حمَّل المجلس الأعلى للدولة حكومة الوحدة الوطنية «المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية باستمرارها في هذا النهج وتسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الأميركية بشكل مجحف ومخجل».

أبوعجيلة يمثُل أمام محكمة أميركية
وعقب تسليمه للولايات المتحدة، مثُل أبوعجيلة مسعود أمام محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن، أمس الثلاثاء، في تورطه المزعوم بقضية «لوكربي»، حيث رفض الحديث أمام قاضي التحقيق الأميركي، روبن ميريويذر قبل أن يجتمع بمحاميه، وقال ممثل الادعاء إريك كينرسون، للمحكمة، إن حكومة الولايات المتحدة لن تطلب معاقبته بالإعدام، وبالتالي فإن الحد الأقصى للعقوبة سيكون السجن مدى الحياة، حسب وكالة «رويترز».

ويأتي مثول أبوعجيلة أمام المحكمة الأميركية بعد نحو 34 عامًا من واقعة تفجير طائرة شركة «بان أميركان» رقم 103 فوق مدينة «لوكربي» الإسكتلندية، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 270 شخصًا.

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