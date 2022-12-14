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الحويج يبحث دعم الحركة التجارية عبر منفذ وزان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 ديسمبر 2022, 02:17 مساء
الحويج يبحث دعم الحركة التجارية عبر منفذ وزان
لقاء الحويج مع عميد المجلس البلدي نالوت، 13 ديسمبر 2022، (وزارة الاقتصاد)
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بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع عميد المجلس البلدي نالوت عبدالوهاب الحجام، دعم الحركة التجارية عبر منفذ وزان الحدودي مع تونس، وتسهيل تنقل المسافرين ونقل السلع والخدمات.

جاء ذلك خلال لقاء في ديوان الوزارة، أمس الثلاثاء، تناول الأوضاع الاقتصادية بالبلدية، ووضع خطة عمل مشتركة بين القطاعات بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

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كما ناقش اللقاء آلية تنظيم الأنشطة التجارية بالبلدية وسُبل تفعيل دور مأموري الضبط القضائي بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

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