العابد يبحث تسوية الأوضاع القانونية للعمالة التونسية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد، الثلاثاء، تسوية الأوضاع القانونية للعمالة التونسية والعمل بمنصة «وافد» المعنية بتنظيم العمالة الوافدة.

جاء ذلك خلال لقائه السفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي، حيث أكد عمق العلاقات التي تربط البلدين، وأهمية تطويرها، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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عودة العمالة التونسية إلى ليبيا

وتناول اللقاء سبل التنسيق لتفعيل مذكرة التفاهم التي وقعت مع وزارة التشغيل والتكوين المهني مؤخراً في تونس ووضعها موضع التنفيذ. في حين أشاد السفير التونسي بإجراءات وزارة العمل بخصوص ملف العمالة التونسية، مؤكدا أن هناك عودة لليد العاملة التونسية في ليبيا، خاصة بعد زيارة الوفد التونسي لطرابلس وزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية لتونس، التي أعادت تنشيط المصالح المشتركة بين البلدين.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، استقبال وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي السفير التونسي، وجرى مناقشة عدد من الملفات، من بينها إجراءات السفر عبر معبر رأس جدير، والرحلات البحرية بين البلدين، وملف الديون المستحقة على ليبيا للجانب التونسي.