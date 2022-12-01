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الحكومة التونسية: الاتفاق على صندوق استثمار مشترك مع ليبيا وربط إلكتروني لتسهيل انتقال العمالة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 ديسمبر 2022, 12:48 مساء
الحكومة التونسية: الاتفاق على صندوق استثمار مشترك مع ليبيا وربط إلكتروني لتسهيل انتقال العمالة
وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نصر الدين النصيبي، 1 ديسمبر 2022، (حكومتنا)
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قال وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نصرالدين النصيبي، إنه جرى الاتفاق على خلق صندوق مشترك للاستثمار «ليبي - تونسي»؛ لدعم استثمارات القطاع الخاص المشتركة في عديد القطاعات، خصوصا الصحة.

جاء ذلك في تصريح حول زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، والوفد الوزارة المرافق له، التي شهدت توقيع اتفاقيات بين الطرفين، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا»، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

الربط الإلكتروني بين تونس وليبيا لتسهيل انتقال العمالة
واتفق الطرفان على إطلاق مشروع للتدريب المهني في صناعة وصيانة الطيران في ليبيا بشراكة تونسية، والربط الإلكتروني بين منظومة الموارد البشرية في تونس والطلبات التي تسجلها الشركات الليبية؛ لتسهيل انتقال العمالة من تونس إلى ليبيا، وإعادة تنظيم اللجنة العليا المشتركة بين البلدين لتعقد اجتماعا قريبا في طرابلس.

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وتوافق الطرفان على تدعيم التعاون في القطاع الصحي، والاستفادة من الخبرات التونسية لتوطين عديد الاختصاصات الطبية في ليبيا، وتدعيم التبادلات التجارية وتحقيق الانسيابية في مرور السلع والمواطنين عبر الحدود، وتقليص مدة الانتظار، وتفعيل خط بحري لنقل السلع والأشخاص، وعقد شراكات استراتيجية جديدة في مجالات الطاقة والمناجم والتجارة، وتدعيم الشراكات في مجال النقل والطرق البرية.

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