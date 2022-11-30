بودن: اتفقنا مع الجانب الليبي على تسهيل انسيابية السلع وحركة المسافرين في المعابر الحدودية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، أنها اتفقت مع الجانب الليبي خلال اجتماعها مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة والوفد المرافق له على تسهيل انسيابية السلع وحركة المسافرين في المعابر الحدودية بين البلدين.

وأوضحت بودن خلال مؤتمر صحفي مشترك مساء اليوم الأربعاء في تونس، أنهم اتفقوا خلال اجتماعهم مع الدبيبة والوفد المرافق له على تعزيز العلاقات بين البلدين وتعزيز التبادل التجاري وتسهيل إجراءات التنقل للبضائع والأفراد في الاتجاهين ودعم كافة أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين.

- انطلاق أعمال اللجان الثنائية بين الوزراء والمسؤولين الليبيين ونظرائهم التونسيين

- الدبيبة ونجلاء بودن يبحثان تسهيل عمل رجال الأعمال الليبيين في تونس

- نجلاء بودن تستقبل الدبيبة فور وصوله تونس

وأضافت أن جلسة المباحثات رفيعة المستوى التي عقدت اليوم بمقر رئاسة الحكومة التونسية جرى خلالها استعراض سبل تفعيل التعاون المشترك بين البلدين ومساهمة تونس في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار في ليبيا، مشيرة إلى وجود العديد من الشركات التونسية التي تعمل حاليا في ليبيا وتساهم في المشاريع التنموية.

وجددت بودن خلال حديثها ما جاء في البيان الصادر عن الحكومة التونسية، مؤكدة وقوف تونس إلى جانب الليبيين في الدفع نحو «حوار ليبي - ليبي بعيدا عن التدخلات الأجنبية بما يحفظ سيادة ليبيا واستقرارها».