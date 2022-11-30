انطلاق أعمال اللجان الثنائية بين الوزراء والمسؤولين الليبيين ونظرائهم التونسيين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئاسة الوزراء التونسية، اليوم الأربعاء، انطلاق أعمال اللجان الثنائية بين الوزراء والمسؤولين الليبيين ونظرائهم التونسيين، في عدد من القطاعات.

وأوضحت الحكومة التونسية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن اللجان الثنائية تغطي قطاعات الصحة والتجهيز والإسكان والعدل والتشغيل والأمن والنفط والكهرباء والنقل والمالية والاقتصاد.

وبدأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم، زيارة رسمية إلى تونس رفقة وفد رفيع المستوى يضم عددًا من الوزراء والمسؤولين الليبيين، وكان في استقباله لدى وصوله تونس رئيسة الوزراء نجلاء بودن.

- الدبيبة ونجلاء بودن يبحثان تسهيل عمل رجال الأعمال الليبيين في تونس

- نجلاء بودن تستقبل الدبيبة فور وصوله تونس

اجتماع الدبيبة وبودن في تونس

وعقد الدبيبة وبودن اجتماعًا بقصر الحكومة التونسية بـ«القصبة» بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصِّص لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل اتخاذ إجراءات تعزز المصلحة المشتركة بين البلدين، وتسهيل عمل رجال الأعمال الليبيين في تونس.

اجتماع اللجان الثنائية بين ليبيا وتونس، الأربعاء 30 نوفمبر 2022. (الحكومة التونسية)

اجتماع اللجان الثنائية بين ليبيا وتونس، الأربعاء 30 نوفمبر 2022. (الحكومة التونسية)

اجتماع اللجان الثنائية بين ليبيا وتونس، الأربعاء 30 نوفمبر 2022. (الحكومة التونسية)