الدبيبة ونجلاء بودن يبحثان تسهيل عمل رجال الأعمال الليبيين في تونس

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الأربعاء، مع رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، تسهيل عمل رجال الأعمال الليبيين في تونس.

جاء ذلك خلال اجتماع بقصر الحكومة التونسية بـ«القصبة» بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل اتخاذ إجراءات تعزز المصلحة المشتركة بين البلدين.

وحسب منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، ناقش الاجتماع تعزيز اتفاقات العمل المشتركة، ووضع آليات التنفيذ اللازمة للمصالح والتوافق بين البلدين.

- نجلاء بودن تستقبل الدبيبة فور وصوله تونس

- الدبيبة يترأس وفدا رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى تونس الأربعاء

- الدبيبة والسايح يؤكدان الجاهزية

الدبيبة في تونس

وفي وقت سابق، الأربعاء، وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إلى تونس في زيارة رسمية، على رأس وفد وزاري.

وفور وصوله، كانت نجلاء بودن على رأس مستقبلي الدبيبة والوفد المرافق له، وتضاربت التصريحات بشأن مصدر الدعوة، فبينما قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من الرئيس قيس سعيد، أفادت الحكومة التونسية بأن الزيارة جاءت بدعوة من بودن.

الدبيبة وبودن في تونس، 30 نوفمبر 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

الدبيبة وبودن في تونس، 30 نوفمبر 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

الدبيبة لدى وصوله تونس، 30 نوفمبر 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)