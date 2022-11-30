نجلاء بودن تستقبل الدبيبة فور وصوله تونس

القاهرة - بوابة الوسط

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، إلى تونس في زيارة رسمية، على رأس وفد وزاري.

وفور وصوله، كانت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن على رأس مستقبلي الدبيبة والوفد المرافق له، وتضاربت التصريحات بشأن مصدر الدعوة، فبينما قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من الرئيس قيس سعيد، أفادت الحكومة التونسية بأن الزيارة جاءت بدعوة من بودن.

ومن المقرر أن يبحث الدبيبة مع بودن مجالات التعاون بين البلدين، فيما سيكون اللقاء مناسبة «لعقد اجتماعات موسعة بين وفدي البلدين»، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية.

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جدول أعمال الدبيبة خلال زيارة تونس

وقالت الحكومة التونسية إن زيارة الدبيبة والوفد المرافق له تستمر على مدى يومين، وتأتي «تدعيمًا لأواصر الأخوة والتعاون المشترك بين البلدين».

وأعلن الناطق باسم الحكومة محمد حمودة، مساء الثلاثاء، في بيان، أنه سيجرى خلال الزيارة التباحث حول عديد الملفات الاقتصادية والتجارية والأمنية التي تخص البلدين.

ويرافق الدبيبة خلال الزيارة، كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ونائب رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية والخدمية، وفق حمودة.

تأجيل زيارة سابقة للدبيبة إلى تونس

وسبق أن أعلن عن زيارة مقررة للدبيبة إلى تونس في أبريل الماضي، لكن الزيارة تأجلت دون سبب معلوم.

وفي 13 نوفمبر، قال الدبيبة: إن «العلاقات مع تونس تقترب وتبتعد، ويحكمها المد والجزر»، وأضاف في مقابلة مع إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية، «إن زيارتنا إلى تونس أبريل الماضي جرى تأجيلها ولكن لم يكن هناك أي سبب سياسي أو مشكلة أو طلب من السلطات التونسية»، وأشار إلى إرسال شحنات الوقود إلى تونس لدعمها قائلًا: «هذا واجبنا مع دولة جارة».

من استقبال الدبيبة والوفد المرافق له في تونس، 30 نوفمبر 2022. (صورة مثبتة من فيديو)