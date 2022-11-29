الدبيبة والسايح يؤكدان الجاهزية «اللوجستية والفنية» لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الثلاثاء، الجاهزية اللوجستية والفنية لإجراء الاستحقاق.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدبيبة والسايح بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وخُصص لمناقشة عدد من الإجراءات التنفيذية بشأن تفعيل ملف الانتخابات، وتقييم المحاكاة الانتخابية التي أجرتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات، والوقوف على بقية الاستعدادات والأنشطة المشتركة، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

واتفق الدبيبة والسايح، على تنفيذ برامج ومناشط تسهم في دعم جهود إجراء الانتخابات، وأكدا ضرورة الضغط المحلي والدولي لاستكمال القوانين السليمة لتحقيق مطلب الليبيين.

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عملية افتراضية للمحاكاة الانتخابية

وفي 5 نوفمبر، شارك المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، في عملية افتراضية لمحاكاة انتخابية، بحضور الدبيبة. وقالت منصة «حكومتنا» إن العملية شملت التعريف بآلية تأمين وحماية الانتخابات، فيما تنظم هذه المحاكاة «اللجنة الوزارية لدعم الانتخابات».

وشملت المحاكاة تأمين مراكز الاقتراع وتفتيش الناخبين ومواجهة أي أعمال شغب داخل وخارج المراكز الانتخابية، بجانب محاكاة لطريقة التصويت وفرز الأصوات، ونقل الصناديق والمواد الانتخابية.

ولا يوجد أي موعد زمني لإجراء الانتخابات حتى الآن، مع عدم الاستقرار على القاعدة الدستورية التي ستجرى عليها هذه الانتخابات، فيما تكاثرت الدعوات خلال الفترة الأخيرة من أجل اتفاق مجلسي النواب والدولة على تلك القاعدة.