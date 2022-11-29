الدبيبة يترأس وفدا رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى تونس الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط

يجري رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، غدًا الأربعاء زيارة رسمية إلى تونس على رأس وفد رفيع المستوى وذلك بدعوة رسمية من الرئيس قيس سعيد، وفق ما أعلنه الناطق باسم الحكومة محمد حمودة مساء اليوم الثلاثاء.

وبحسب حمودة، سيرافق الدبيبة خلال الزيارة كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ونائب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية والخدمية.

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وقال حمودة إن زيارة الدبيبة والوفد المرافق له سيجري خلالها التباحث حول عدد من الملفات الاقتصادية والتجارية والأمنية التي تخص البلدين الشقيقين.