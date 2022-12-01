شاهد في «هذا المساء»: الدبيبة في تونس.. هل تقدم وعود الاقتصاد ضمانة سياسية؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الأربعاء، الضوء على النتائج المحتملة لزيارة رئيس حكوم ة الوحدة الوطمية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إلى تونس، حيث أعلن من هناك عن الاتفاق مع الجانب التونسي على تسوية الديون المستحقة على الدولة الليبية كافة، إضافة إلى توحيد الإجراءات الجمركية بين البلدين، وكذلك استكمال المنطقة الاقتصادية المشتركة برأس اجدير، وإلغاء جميع القيود على حركة السلع بين البلدين.

وعن النتائج الاقتصادية للزيارة، تحدث الدبيبة في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء التونسية، نجلاء بودن، مساء الأربعاء، عن وجود 56 شركة تونسية تعمل حاليًا في مجال المقاولات داخل ليبيا، معتبرا ذلك «شيء جيد يمكن البناء عليه».

- الدبيبة: اتفقنا مع تونس على تسوية الديون المستحقة على ليبيا وتوحيد الإجراءات الجمركية

- بودن: اتفقنا مع الجانب الليبي على تسهيل انسيابية السلع وحركة المسافرين في المعابر الحدودية

هل تسعى حكومة الوحدة الوطنية إلى محاصرة خصومها عبر تحصين الخط الغربي مع تونس والجزائر، وما تبعات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خلال زيارة بعد أسبوع من توقيع اتفاقيات ثنائية، في ظل الهشاشة السياسية في الداخل الليبي، وهو ما فتح البرنامج نقاشًا حوله مع كل من: المحلل والأكاديمي أحمد معيوف، والصحفي التونسي المتخصص في شؤون منطقة شمال أفريقيا باسل الترجمان.

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