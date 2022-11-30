الدبيبة: اتفقنا مع تونس على تسوية الديون المستحقة على ليبيا وتوحيد الإجراءات الجمركية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الاتفاق مع الجانب التونسي على تسوية الديون المستحقة على الدولة الليبية كافة، إضافة إلى توحيد الإجراءات الجمركية بين البلدين، وكذلك استكمال المنطقة الاقتصادية المشتركة برأس اجدير، وإلغاء جميع القيود على حركة السلع بين البلدين.

وذكر الدبيبة خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء التونسية، نجلاء بودن، مساء الأربعاء، أن هناك 56 شركة تونسية تعمل حاليا في مجال المقاولات داخل ليبيا، معتبرا ذلك «شيء جيد يمكن البناء عليه حيث يمكن للشركات والمقاولين في تونس المساهمة معنا في البناء والإعمار للطرق والجسور والمدارس وكل البنى التحتية في ليبيا».

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أزمة تشابه الأسماء بين تونس وليبيا

وقال الدبيبة إنه اتفق مع الجانب التونسي على تشكيل فريق مشترك بين المسؤولين الأمنيين في وزارة الداخلية ومصلحة الجوازات لمعالجة أزمة تشابه الأسماء التي تعرقل المسافرين الليبيين في المعابر الحدودية، منوها بأنه يسعى إلى عقد اللجنة العليا الليبية التونسية المشتركة خلال وقت قريب في العاصمة طرابلس.

وأضاف الدبيبة أنه يجري إعداد المذكرات والتحضير لهذا الاجتماع المرتقب الذي سيشهد التوقيع على عديد مذكرات التفاهم بين تونس وليبيا، داعيا إلى عودة تفعيل النشاط والتعاون الفني بين البلدين وكذلك العدلي.