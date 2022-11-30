ملفات اقتصادية وسياسية وأمنية على طاولة مباحثات الدبيبة وقيس سعيد

القاهرة - بوابة الوسط

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ملفات سياسية واقتصادية وأمنية.

جاء ذلك خلال استقبال سعيد بقصر قرطاج، الدبيبة الذي بدأ زيارة رسمية إلى تونس على رأس وفد وزاري تستمر على مدى يومين، وفق بيان صادر عن منصة «حكومتنا» الرسمية المعنية بنشر أخبار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وقالت المنصة إن سعيد أكد «عمق العلاقة التاريخية بين البلدين، وضرورة تسريع وتيرة التعاون من أجل تسيير إجراءات المواطنين بين البلدين»، واتفق مع الدبيبة على «ضرورة فتح باب التعاون بشكل كامل، ومعالجة أي إشكاليات تقف عائقًا أمام الشراكة التاريخية بين البلدين».

الدبيبة يشدد على ضرورة تعزيز التعاون مع تونس

بدوره، شدد الدبيبة على استهداف زيارته «تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني، ومناقشة عدد من الاتفاقات التي تسهم في خلق تعاون اقتصادي مثمر، وتسهيل عدد من الإجراءات التي تهم المواطنين ورجال الأعمال الليبيين»، وفق المنصة.

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وحضر اللقاء محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، ووزير الخارجية عثمان الجرندي، وعدد من الوزراء بالبلدين.

مباحثات الدبيبة وبودن

وصباح اليوم الأربعاء، وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تونس في زيارة رسمية، على رأس وفد وزاري. وفور وصوله، كانت نجلاء بودن على رأس مستقبلي الدبيبة والوفد المرافق له.

وعقد الدبيبة والوفد الوزاري المرافق له اجتماعًا مع نظرائهم في الجانب التونسي، لبحث المصالح المشتركة بين البلدين، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورؤساء الأجهزة التنفيذية.

وناقش الاجتماع تعزيز العلاقات الاقتصادية والاتفاقات الموقعة خلال زيارة الوفد التونسي للعاصمة طرابلس، ووضع آليات التنفيذ اللازمة للمصالح والتوافق بين البلدين، إضافة لتسهيل عمل رجال الأعمال الليبيين في تونس، وفق بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

كما ناقش الدبيبة مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، تسهيل عمل رجال الأعمال الليبيين في تونس. وحسب منصة «حكومتنا»، ناقش الاجتماع تعزيز اتفاقات العمل المشتركة، ووضع آليات التنفيذ اللازمة للمصالح والتوافق بين البلدين.

من استقبال قيس سعيد للدبيبة والوفد المرافق له في قصر قرطاج في تونس، 30 نوفمبر 2022. (حكومتنا)

من استقبال قيس سعيد للدبيبة والوفد المرافق له في قصر قرطاج في تونس، 30 نوفمبر 2022. (حكومتنا)

من استقبال قيس سعيد للدبيبة والوفد المرافق له في قصر قرطاج في تونس، 30 نوفمبر 2022. (حكومتنا)

من استقبال قيس سعيد للدبيبة والوفد المرافق له في قصر قرطاج في تونس، 30 نوفمبر 2022. (حكومتنا)

من استقبال قيس سعيد للدبيبة والوفد المرافق له في قصر قرطاج في تونس، 30 نوفمبر 2022. (حكومتنا)