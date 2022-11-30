Atwasat

ملفات اقتصادية وسياسية وأمنية على طاولة مباحثات الدبيبة وقيس سعيد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 نوفمبر 2022, 04:20 مساء
ملفات اقتصادية وسياسية وأمنية على طاولة مباحثات الدبيبة وقيس سعيد
من استقبال قيس سعيد للدبيبة والوفد المرافق له في قصر قرطاج في تونس، 30 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
alwasat radio

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ملفات سياسية واقتصادية وأمنية.

جاء ذلك خلال استقبال سعيد بقصر قرطاج، الدبيبة الذي بدأ زيارة رسمية إلى تونس على رأس وفد وزاري تستمر على مدى يومين، وفق بيان صادر عن منصة «حكومتنا» الرسمية المعنية بنشر أخبار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة. 

وقالت المنصة إن سعيد أكد «عمق العلاقة التاريخية بين البلدين، وضرورة تسريع وتيرة التعاون من أجل تسيير إجراءات المواطنين بين البلدين»، واتفق مع الدبيبة على «ضرورة فتح باب التعاون بشكل كامل، ومعالجة أي إشكاليات تقف عائقًا أمام الشراكة التاريخية بين البلدين».

الدبيبة يشدد على ضرورة تعزيز التعاون مع تونس
بدوره، شدد الدبيبة على استهداف زيارته «تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني، ومناقشة عدد من الاتفاقات التي تسهم في خلق تعاون اقتصادي مثمر، وتسهيل عدد من الإجراءات التي تهم المواطنين ورجال الأعمال الليبيين»، وفق المنصة.

- الدبيبة ونجلاء بودن يبحثان تسهيل عمل رجال الأعمال الليبيين في تونس 
- نجلاء بودن تستقبل الدبيبة فور وصوله تونس
- برئاسة الدبيبة ونجلاء بودن.. اجتماع وزاري بين وفد حكومة الوحدة الوطنية ونظيره التونسي

وحضر اللقاء محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، ووزير الخارجية عثمان الجرندي، وعدد من الوزراء بالبلدين.

مباحثات الدبيبة وبودن
وصباح اليوم الأربعاء، وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تونس في زيارة رسمية، على رأس وفد وزاري.  وفور وصوله، كانت نجلاء بودن على رأس مستقبلي الدبيبة والوفد المرافق له.

وعقد الدبيبة والوفد الوزاري المرافق له اجتماعًا مع نظرائهم في الجانب التونسي، لبحث المصالح المشتركة بين البلدين، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورؤساء الأجهزة التنفيذية.

وناقش الاجتماع تعزيز العلاقات الاقتصادية والاتفاقات الموقعة خلال زيارة الوفد التونسي للعاصمة طرابلس، ووضع آليات التنفيذ اللازمة للمصالح والتوافق بين البلدين، إضافة لتسهيل عمل رجال الأعمال الليبيين في تونس، وفق بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

كما ناقش الدبيبة مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، تسهيل عمل رجال الأعمال الليبيين في تونس. وحسب منصة «حكومتنا»، ناقش الاجتماع تعزيز اتفاقات العمل المشتركة، ووضع آليات التنفيذ اللازمة للمصالح والتوافق بين البلدين.

من استقبال قيس سعيد للدبيبة والوفد المرافق له في قصر قرطاج في تونس، 30 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
من استقبال قيس سعيد للدبيبة والوفد المرافق له في قصر قرطاج في تونس، 30 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
من استقبال قيس سعيد للدبيبة والوفد المرافق له في قصر قرطاج في تونس، 30 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
من استقبال قيس سعيد للدبيبة والوفد المرافق له في قصر قرطاج في تونس، 30 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
من استقبال قيس سعيد للدبيبة والوفد المرافق له في قصر قرطاج في تونس، 30 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
من استقبال قيس سعيد للدبيبة والوفد المرافق له في قصر قرطاج في تونس، 30 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
من استقبال قيس سعيد للدبيبة والوفد المرافق له في قصر قرطاج في تونس، 30 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
من استقبال قيس سعيد للدبيبة والوفد المرافق له في قصر قرطاج في تونس، 30 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
من استقبال قيس سعيد للدبيبة والوفد المرافق له في قصر قرطاج في تونس، 30 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
من استقبال قيس سعيد للدبيبة والوفد المرافق له في قصر قرطاج في تونس، 30 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين

وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ زيمين
الخارجية الأميركية توافق على صفقة محتملة لبيع نظام مضاد للطائرات المسيرة لقطر

الخارجية الأميركية توافق على صفقة محتملة لبيع نظام مضاد للطائرات المسيرة لقطر
بلغت خسائرها 2.2 مليار يورو.. مداهمات في 14 دولة أوروبية للتحقيق في عملية احتيال

بلغت خسائرها 2.2 مليار يورو.. مداهمات في 14 دولة أوروبية للتحقيق في عملية احتيال
كأس العالم 2022: إنجلترا وأميركا إلى دور الـ16 (صور)

كأس العالم 2022: إنجلترا وأميركا إلى دور الـ16 (صور)
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر
«فيفا»: رونالدو لم يلمس كرة الهدف الأول للبرتغال (صور)

«فيفا»: رونالدو لم يلمس كرة الهدف الأول للبرتغال (صور)
نيمار لم يتعاف من إصابته ولن يشارك أمام الكاميرون

نيمار لم يتعاف من إصابته ولن يشارك أمام الكاميرون
مشجعون أجانب «ينغمسون» في الثقافة العربية بمونديال قطر

مشجعون أجانب «ينغمسون» في الثقافة العربية بمونديال قطر
كاركاتير حليم - 29 نوفمبر .. اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

كاركاتير حليم - 29 نوفمبر .. اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
الدبيبة: قادة الأجسام التشريعية والاستشارية ضاقوا ذرعا مما حققته حكومة الوحدة أمام فشلهم

الدبيبة: قادة الأجسام التشريعية والاستشارية ضاقوا ذرعا مما حققته حكومة الوحدة ...
كاركاتير خيري - من يستحوذ على الكرسي!

كاركاتير خيري - من يستحوذ على الكرسي!
النيابة العامة تثبت وجود «برومات البوتاسيوم» في 27 عينة دقيق.. وتغلق 232 مخبزا

النيابة العامة تثبت وجود «برومات البوتاسيوم» في 27 عينة دقيق.. وتغلق 232 مخبزا
حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون

حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون
الحبري: الوظيفة زائلة وكل ما كتب عني «افتراءات».. وأشكر عقيلة صالح

الحبري: الوظيفة زائلة وكل ما كتب عني «افتراءات».. وأشكر عقيلة صالح
نصية: 1000 دينار الحد الأدنى للراتب خارج الملاك الوظيفي

نصية: 1000 دينار الحد الأدنى للراتب خارج الملاك الوظيفي
فروض لعبة دعم المعارضة للأنظمة السياسية

فروض لعبة دعم المعارضة للأنظمة السياسية
مجلس الدولة يتمسك بصحة إجراءات اختيار النائب العام

مجلس الدولة يتمسك بصحة إجراءات اختيار النائب العام
«تشاتام هاوس» عن مفاوضات عقيلة والمشري: الاتفاق بين شخصين لن يكون كافيًا

«تشاتام هاوس» عن مفاوضات عقيلة والمشري: الاتفاق بين شخصين لن يكون كافيًا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ربع مليون باحث عن العمل في ليبيا.. ونسب البطالة بين 19% و30%
ربع مليون باحث عن العمل في ليبيا.. ونسب البطالة بين 19% و30%
انخفاض اليورو أمام الدينار في السوق الموازية
انخفاض اليورو أمام الدينار في السوق الموازية
المنفي يصل طرابلس بعد مشاركته في أعمال لجنة حوض بحيرة تشاد
المنفي يصل طرابلس بعد مشاركته في أعمال لجنة حوض بحيرة تشاد
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد
إيطاليا تستقبل 114 لاجئا من ليبيا
إيطاليا تستقبل 114 لاجئا من ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)...
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد...
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية نوفمبر
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية ......
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي...
الدبيبة يوجه وزارة المالية بصرف رواتب شهري أكتوبر ونوفمبر معا
الدبيبة يوجه وزارة المالية بصرف رواتب شهري أكتوبر ونوفمبر ......
المزيد
انطلاق أعمال اللجان الثنائية بين الوزراء والمسؤولين الليبيين ونظرائهم التونسيين
انطلاق أعمال اللجان الثنائية بين الوزراء والمسؤولين الليبيين......
ملفات اقتصادية وسياسية وأمنية على طاولة مباحثات الدبيبة وقيس سعيد
ملفات اقتصادية وسياسية وأمنية على طاولة مباحثات الدبيبة وقيس......
إحالة منحة الزوجة والبنات عن 6 أشهر إلى حساب «الشؤون الاجتماعية»
إحالة منحة الزوجة والبنات عن 6 أشهر إلى حساب «الشؤون ......
إيطاليا تستقبل 114 لاجئا من ليبيا
إيطاليا تستقبل 114 لاجئا من ليبيا...
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط