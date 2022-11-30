برئاسة الدبيبة ونجلاء بودن.. اجتماع وزاري بين وفد حكومة الوحدة الوطنية ونظيره التونسي

القاهرة - بوابة الوسط

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة والوفد الوزاري المرافق له، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع نظرائهم في الجانب التونسي، لبحث المصالح المشتركة بين البلدين، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورؤساء الأجهزة التنفيذية.

وناقش الاجتماع تعزيز العلاقات الاقتصادية، والاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الوفد التونسي للعاصمة طرابلس، ووضع آليات التنفيذ اللازمة للمصالح والتوافق بين البلدين، بالإضافة لتسهيل عمل رجال الأعمال الليبيين في تونس، وفق بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية.

مباحثات الدبيبة وبودن

وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، ناقش الدبيبة مع رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، تسهيل عمل رجال الأعمال الليبيين في تونس، جاء ذلك خلال اجتماع بقصر الحكومة التونسية بـ«القصبة» بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل اتخاذ إجراءات تعزز المصلحة المشتركة بين البلدين.

وحسب منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، ناقش الاجتماع تعزيز اتفاقيات العمل المشتركة، ووضع آليات التنفيذ اللازمة للمصالح والتوافق بين البلدين.

- الدبيبة ونجلاء بودن يبحثان تسهيل عمل رجال الأعمال الليبيين في تونس

- نجلاء بودن تستقبل الدبيبة فور وصوله تونس

-الدبيبة يترأس وفدا رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى تونس الأربعاء

الدبيبة في تونس

وصباح اليوم الأربعاء، وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى تونس في زيارة رسمية، على رأس وفد وزاري. وفور وصوله، كانت نجلاء بودن على رأس مستقبلي الدبيبة والوفد المرافق له، وتضاربت التصريحات بشأن مصدر الدعوة، فبينما قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من الرئيس قيس سعيد، أفادت الحكومة التونسية بأن الزيارة جاءت بدعوة من بودن.

اجتماع وزاري بين وفد حكومة الوحدة الوطنية ونظيره التونسي، 30 نوفمبر 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

اجتماع وزاري بين وفد حكومة الوحدة الوطنية ونظيره التونسي، 30 نوفمبر 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

اجتماع وزاري بين وفد حكومة الوحدة الوطنية ونظيره التونسي، 30 نوفمبر 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

اجتماع وزاري بين وفد حكومة الوحدة الوطنية ونظيره التونسي، 30 نوفمبر 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)