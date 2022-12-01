اتفاقية لزيادة عدد الرحلات الجوية بين ليبيا وتونس وتدشين خطر بحري

القاهرة - بوابة الوسط

وقع وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الشهوبي، ووزير النقل التونسي، ربيع المجيدي، اتفاقية لزيادة الرحلات الجوية بين البلدين، وربط المطارات الليبية والتونسية.

وتضمنت الاتفاقية، الموقعة أمس الأربعاء، تهيئة معبر رأس اجدير الحدودي، وتدشين مسارات جديدة، والشروع في تدشين خط بحري بين البلدين، حسب صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك».

وعبر الوزيران عن ارتياحهما للتقدم الذي تشهده مسيرة التعاون الثنائي، وسبل الارتقاء به في جميع المجالات النقل والمواصلات، مثمنين الحركية التي تشهدها العلاقات بين البلدين، والنتائج الإيجابية للقاءات الثنائية، وفق بيان وزارة النقل التونسية، على صفحتها بـ«فيسبوك».

تحسين ظروف عبور المواطنين والبضائع بين البلدين

كما تطرق الطرفان إلى سبل تحسين ظروف عبور مواطني البلدين الشقيقين والبضائع عبر المعابر الحدودية البرية، مبديان حرصهما على التعاون لتعزيز فرص الاستثمار بالعمق الأفريقي، عبر الربط الجوي على مستوى بلدانها.

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واتفقا على تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة التونسية في مجال التكوين والتدريب في مجالات النقل البحري والموانئ والطيران المدني والنقل البري والحديدي، إضافة إلى وضع تصور عملي مشترك لإنشاء محطة مينائية للأمن الغذائي، لمعالجة وتخزين المواد الغذائية لفائدة البلدين والدول المجاورة، وتدعيم خطوط النقل العمومي المنتظم بين البلدين.

يأتي ذلك في إطار الزيارة التي يؤديها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إلى تونس، أمس رفقة وفد كبير يضم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وعدد من الوزراء.