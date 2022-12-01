الدبيبة: تسديد 250 مليون دولار ديونا لتونس قبل نهاية 2022

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن حكومته ستسدد 250 مليون دولار ديونا مستحقة لتونس قبل نهاية العام الجاري، متعلقة بديون علاجية لمرضى ليبيين، ومستحقات الكهرباء.

وتابع: «نريد تنفيذ فكرة توطين العلاج في الداخل، تعالوا أنتم وابنوا معنا المستشفيات حتى نخفف عليكم، نعلم أن المؤسسات التونسية الطبية جيدة»، حسب بث مباشر لاجتماعه التقابلي مع رئيس وأعضاء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم الخميس، بثته صفحة «حكومتنا» بموقع «فيسبوك».

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وأضاف الدبيبة: «البناء صعب الدمار سهل، نحن ممتنون لشركة الخطوط التونسية رغم معاناتها، وسنساعدها عبر تقديم الوقود المدعوم لها حتى تستمر ونحن في حاجة لها».