الدبيبة: الاتفاق على توحيد نقطة الجمرك مع تونس في معبر رأس اجدير

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن مسؤولي الجمارك في ليبيا وتونس اتفقوا على توحيد نقطة الجمرك في معبر رأس اجدير الحدودي.

وأضاف الدبيبة أنه ستنطلق مشاريع لتطوير وتوسعة المعبر خلال الفترة المقبلة لجعله «معبرا خارقا للعادة» وذلك عبر استكمال عدد من المباني الأمنية والإدارية، متابعا: «ليس من المفترض أن تبقى السيارة في المعبر أكثر من 10 ثوان»، حسب بث مباشر لاجتماعه التقابلي مع رئيس وأعضاء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم الخميس، بثته صفحة «حكومتنا» بموقع «فيسبوك».

مباحثات الدبيبة وبودن

وأمس الأربعاء، وصل الدبيبة تونس في زيارة رسمية، على رأس وفد وزاري. حيث اجتمع مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، لبحث المصالح المشتركة بين البلدين، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورؤساء الأجهزة التنفيذية.

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وناقش الاجتماع تعزيز العلاقات الاقتصادية والاتفاقات الموقعة خلال زيارة الوفد التونسي للعاصمة طرابلس، ووضع آليات التنفيذ اللازمة للمصالح والتوافق بين البلدين، إضافة لتسهيل عمل رجال الأعمال الليبيين في تونس، وفق بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.